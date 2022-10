Kalush Orchestra και The Rasmus συνεργάζονται σε μία νέα εκδοχή του «In The Shadows» για την Ουκρανία

Μία συνεργασία με άρωμα Eurovision.

Οι Kalush Orchestra, νικητές του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision του 2022, ενώνουν τις δυνάμεις τους με το φινλανδικό ροκ συγκρότημα The Rasmus, το οποίο επίσης συμμετείχε στον φετινό διαγωνισμό, και κυκλοφορούν μια νέα εκδοχή της τεράστιας επιτυχίας «In The Shadows», που τώρα ονομάζεται «In The Shadows Of Ukraine».

Το τραγούδι, το οποίο αντικατοπτρίζει απόλυτα τα συναισθήματα των Ουκρανών απέναντι στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη χώρα τους, είναι η πρώτη κυκλοφορία των Kalush Orchestra μετά τη νίκη τους με το τραγούδι «Stefania» στην Eurovision 2022.

Το «In The Shadows Of Ukraine» συνοδεύεται από ένα ασπρόμαυρο βίντεο σε σκηνοθεσία του Leonid Kolosovsky, το οποίο αποτυπώνει τη δύσκολη καθημερινότητα των Ουκρανών. Χρησιμοποιώντας κυρίως μια ουκρανική καλλιτεχνική ομάδα, το βίντεο κλιπ δίνει στον κόσμο την ευκαιρία να δει τι υποφέρουν καθημερινά οι Ουκρανοί στη χώρα τους. Δείτε το βίντεο εδώ.

Το τραγούδι «In The Shadows» των Rasmus έγινε τεράστια επιτυχία στην Ουκρανία όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, οπότε όταν οι Kalush Orchestra συνάντησαν το συγκρότημα στο Τορίνο, όπου πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός, ήρθαν αμέσως σε επαφή.

Ο frontman των Kalush Orchestra, Oleg Psiuk, δήλωσε: «Πιθανότατα όλοι οι Ουκρανοί της γενιάς μου, καθώς και οι λίγο μεγαλύτεροι, θα γνωρίζουν πολύ καλά το κομμάτι των The Rasmus. Ήμουν μόλις 17 ετών όταν το άκουσα για πρώτη φορά και από τότε το ακούω επανειλημμένα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα συναντούσα τους The Rasmus από κοντά, πόσο μάλλον ότι θα δημιουργούσαμε μια νέα εκδοχή αυτού του εμβληματικού τραγουδιού».

Ενώ βρίσκονταν ακόμα στο Τορίνο, τα δύο συγκροτήματα έκαναν μια κοινή εμφάνιση όπου τραγούδησαν μαζί τα «Stefania», «Jezebel» και «In The Shadows» στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, δημιούργησαν μια μουσική σύνδεση μεταξύ τους, η οποία αποτυπώνεται στη νέα εκδοχή αυτού του κλασικού ροκ τραγουδιού.

Οι αρχικοί, πιο σκοτεινοί στίχοι του τραγουδιού σχετίζονται σίγουρα με την κατάσταση στην Ουκρανία για διάφορους λόγους: «Λένε ότι πρέπει να μάθω να σκοτώνω πριν νιώσω ασφαλής, αλλά προτιμώ να αυτοκτονήσω παρά να γίνω σκλάβος τους».

Ο Lauri Ylönen, συνιδρυτής και frontman των The Rasmus, δήλωσε: «Αγαπήσαμε από το πρώτο άκουσμα τον ξεχωριστό ήχο των Kalush Orchestra – ουκρανική φολκ, με φλάουτο και ραπ. Ήταν πραγματική έμπνευση να ακούσουμε μια τέτοια αναγέννηση ενός τραγουδιού! Δυστυχώς οι στίχοι, είναι επίκαιροι με τα σημερινά γεγονότα στην Ουκρανία και σε όλο τον κόσμο».

«Η πρώτη φορά που συναντήσαμε τους Kalush Orchestra ήταν σε ένα pre-party της Eurovision στο Άμστερνταμ. Ήταν ήδη μια συναισθηματική στιγμή, επειδή γνωρίζαμε για τον πόλεμο που είχε ξεσπάσει στην Ουκρανία και επειδή γνωρίζαμε την αποστολή της χώρας ήταν σαν να συναντούσαμε φίλους που διακινδύνευαν τη ζωή τους», θυμήθηκε.

«Στο Τορίνο, οι Kalush Orchestra μας προσέγγισαν με την ιδέα να αναμείξουμε το “Stefania”, με το “In The Shadows” και το “Jezebel”. Παίξαμε αυτή την εκδοχή σε μια συναυλία στο κέντρο της πόλης και ήταν πραγματικά μαγικό. Είχα εντυπωσιαστεί τρομερά από τη μουσική τους. Το φλάουτο σε συνδυασμό με το beatboxing με ανατρίχιασε. Ήταν φοβερό και ήταν μια εμπειρία που έζησα για πρώτη φορά», περιέγραψε.

«Όλα τα μέλη του συγκροτήματος το λάτρεψαν. Έτσι εμπνευστήκαμε να δημιουργήσουμε κάτι μαζί και να το μοιραστούμε με τον κόσμο», πρόσθεσε.

Το βίντεο περιέχει αναφορές στην ιστορία της Ουκρανίας και σε καταστάσεις που αφορούν τις εμπειρίες της σύγχρονης Ουκρανίας. Στο πλατό, «υπήρχε η ανάγκη από όλους μας να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για έναν κοινό στόχο», τόνισε ο Lauri Ylönen, frontman των The Rasmus.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συναντηθήκαμε ξανά με τους The Rasmus και συνεργαστήκαμε. Εκτιμούμε τη μουσική τους, καθώς και την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία. Είναι τόσο καλοί και χαρούμενοι άνθρωποι. Αποφασίσαμε αμέσως ότι θέλουμε να κάνουμε ένα βίντεο για το τραγούδι, ώστε ο κόσμος να μπορεί όχι μόνο να το ακούσει, αλλά και να δει όλα όσα θέλουμε να του δείξουμε με τη νέα δουλειά μας», δήλωσε ο Oleg Psiuk.

Η συνεργασία των Kalush Orchestra με τους The Rasmus δεν τελειώνει εδώ, καθώς στο μέλλον αναμένονται και άλλες εκπλήξεις.