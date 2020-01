Ο καλλιτεχνικός κόσμος θρηνεί για τον τραγικό θάνατο του Kobe Bryant

Βαθιά οδύνη για την απώλεια του θρυλικού Kobe Bryant.

Συγκλονισμένη είναι η διεθνής καλλιτεχνική κοινότητα από τον τραγικό θάνατο του θρυλικού μπασκετμπολίστα Kobe Bryant σε ηλικία 41 ετών.

Ο παλαίμαχος άσος του NBA έχασε τη ζωή του την Κυριακή 26 Ιανουαρίου σε δυστύχημα με ελικόπτερο, στο οποίο σκοτώθηκε επίσης η 13 ετών κόρη του Gianna.

Διάσημοι τραγουδιστές όπως οι Taylor Swift, Justin Bieber, Cher, Kanye West, Drake, Mariah Carey, Demi Lovato, Camila Cabello, John Legend και αρκετοί ακόμα εξέφρασαν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Bryant.

Πολλοί καλλιτέχνες δεν μπορούσαν να πιστέψουν την απερίγραπτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη νότια Καλιφόρνια, παρασύροντας στο θάνατο 9 ανθρώπους.

«Η καρδιά μου έγινε κομμάτια ακούγοντας αυτήν την αδιανόητη τραγωδία», έγραψε η Taylor Swift στο Twitter.

«Δεν μπορεί να χωρέσει στο μυαλό μου τι περνούν οι οικογένειές τους. Ο Kobe σήμαινε τόσο πολλά μένα και για όλους μας. Στέλνω τις προσευχές μου, την αγάπη και τα ατελείωτα συλλυπητήριά μου στη Vanessa και την οικογένεια και σε όσους έχασαν κάποιον σε αυτή την πτήση», συνέχισε.

My heart is in pieces hearing the news of this unimaginable tragedy. I can’t fathom what the families are going through. Kobe meant so much to me and to us all. Sending my prayers, love, and endless condolences to Vanessa and the family and anyone who lost someone on that flight. — Taylor Swift (@taylorswift13) January 26, 2020

«Kobe, σε αγαπάμε αδελφέ. Προσευχόμαστε για την οικογένειά σου και νιώθουμε ευγνωμοσύνη για τη ζωή που έζησες και όλη την έμπνευση που έδωσες», σημείωσε ο Kanye West δημοσιεύοντας φωτογραφία του από παλαιότερη συνάντηση με τον Bryant.

Kobe, We love you brother We’re praying for your family and appreciate the life you’ve lived and all the inspiration you gave pic.twitter.com/pxbgLOOmpY — ye (@kanyewest) January 26, 2020

«Είμαι σοκαρισμένη αυτή τη στιγμή. RIP Kobe», ήταν τα λόγια της Mariah Carey.

In shock right now. RIP Kobe 😢 — Mariah Carey (@MariahCarey) January 26, 2020

Ο Justin Bieber ανάρτησε μία παλαιότερη φωτογραφία του με τον αδικοχαμένο Kobe Bryant, που τραβήχτηκε όταν ο τραγουδιστής ήταν ακόμα έφηβος.

«Δεν μπορεί… Πάντα με ενθάρρυνες το mamba. Μου είπες κάποια από τα καλύτερα λόγια με τα οποία χαμογελάμε μέχρι σήμερα! Σε αγαπάω», έγραψε ο Bieber στο Instagram.

«Kobe, δεν μπορεί να είναι αλήθεια!!!», ήταν η αντίδραση του Meek Mill.

😢😢😢😢😢 Kobe this cant be real!!! — Meek Mill (@MeekMill) January 26, 2020

«Χάσαμε ένα βασιλιά», έγραψε στο Twitter ο Lil Wayne.

We lost a King. 824 — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) January 26, 2020

Η Demi Lovato σημείωσε: «Λυπάμαι τόσο πολύ. Kobe ήσουν πάντα γλυκός μαζί μου. Σε ήξερα για περισσότερα από 10 χρόνια όχι πολύ καλά όμως πάντα κάναμε αστεία {…} Θα λείψεις σε πάρα πολλούς. Είσαι ένας θρύλος με φτερά τώρα».

«Μόλις έμαθα ότι η κόρη του Gigi ήταν επίσης στο δυστύχημα και αυτό ραγίζει την καρδιά μου. Όλη η οικογένεια ήταν τόσο γλυκιά και τώρα βρίσκονται στις προσευχές μου», πρόσθεσε στη συνέχεια στη δημοσίευσή της.

«Ο Kobe ήταν ένας πραγματικός υπερήρωας μέσα στο γήπεδο και είμαι σίγουρος ότι ήταν υπερήρωας και για την οικογένειά του. Τους στέλνω την αγάπη μου και τις προσευχές μου», ανέφερε ο Bruno Mars.

Kobe was a real life super hero on that court & I’m sure he was one to his family. Sending love and prayers to them. This is heartbreaking. — Bruno Mars (@BrunoMars) January 26, 2020

«Είμαι τόσο λυπημένος και άναυδος αυτή τη στιγμή. Στο Staples Arena, όπου ο Kobe χάρισε σε όλους μας πάρα πολλές αναμνήσεις, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε αφιέρωμα σε έναν άλλο λαμπρό άνδρα που χάσαμε πρόωρα, τον Nipsey Hussle. Η ζωή μπορεί να γίνει τόσο σκληρή και άκαρδη κάποιες φορές», τόνισε ο John Legend πριν την έναρξη των Βραβείων Grammy.

I'm so sad and stunned right now. In Staples Arena, where Kobe created so many memories for all of us, preparing to pay tribute to another brilliant man we lost too soon, Nipsey Hussle. Life can be so brutal and senseless sometimes. Hold on to your loved ones. We miss you, Kobe — John Legend (@johnlegend) January 26, 2020

Το δικό της μήνυμα έστειλε και η Cher.

«Η καρδιά μου είναι με την οικογένειά του Kobe, τους φίλους και τους θαυμαστές του. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις το θάνατο ενός μεγάλου αστέρα επειδή, νιώθουμε ότι τον γνωρίζαμε προσωπικά. Ο Kobe Bryant ήταν μεγάλος αθλητής και όλη η Αμερική θα νιώσει την απώλεια του», έγραψε.

My💔Goes Out To Kobe’s Family,Friends,Fans. It’s SO HARD To Deal With The Death Of a GREAT STAR,Because We Feel As If We Knew Them Personally.Kobe Bryant Was a GREAT ATHLETE,& All Of America Will Feel His Loss.

The 🌎 Has Lost a Bright Light ✨🌟✨. — Cher (@cher) January 26, 2020

Η Camila Cabello δημοσίευσε μία μακροσκελή ανάρτηση για την αδιανότητη τραγωδία.

«Ο Kobe Bryant ήταν ένας ήρωας για μένα.. Τα λόγια του και ο τρόπος που σκεφτόταν με βοήθησαν σε δύσκολες στιγμές όπου ένιωθα ότι δεν μπορούσα να σηκωθώ από το έδαφος», αποκάλυψε, περιγράφοντας αμέσως μετά πώς τη βοήθησε το ντοκιμαντέρ «Muse» του Kobe.

Χωρίς λόγια αποχαιρέτησε τον Bryant ο Drake, θερμός οπαδός του ΝΒΑ.