Οι KALEO επανεμφανίζονται δισκογραφικά με το single «Break My Baby»

Οι KALEO μάζεψαν κάθε κομμάτι από τις εμπειρίες που έχουν ζήσει και είναι πανέτοιμοι για το επόμενο δισκογραφικό βήμα τους.

Οι KALEO κυκλοφορούν το νέο single «Break My Baby», με την υπογραφή του frontman του συγκροτήματος, JJ Julius Son.

Η ισλανδική ροκ μπάντα επιστρέφει με νέα τραγούδια μετά την παγκόσμια επιτυχία που σημείωσε το 2016.

Οι KALEO ξεχώρισαν το υποψήφιο για Grammy τραγούδι «No Good», το χρυσό σε πωλήσεις «All The Party Girls» και το διπλά πλατινένιο «Way Down We Go» που αγαπήθηκε στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες.

Μετά από 1 δισεκατομμύριο streams, 39 χρυσές και πλατινένιες διακρίσεις διεθνώς και αμέτρητες sold out εμφανίσεις για 3 ολόκληρα χρόνια, από το Λονδίνο έως τη Μόσχα στο πλαίσιο της ασταμάτητης περιοδείας τους, οι KALEO μάζεψαν κάθε κομμάτι από τις εμπειρίες που έχουν ζήσει και είναι πανέτοιμοι για το επόμενο δισκογραφικό βήμα τους.

Πρόβες σε ένα στούντιο στην Ελλάδα, ηχογραφήσεις στα Capitol Studios τους Λος Άντζελες, πρόβες στα Aeronaut Studios στο Ρέικιαβικ και αμέτρητες ώρες σε διάφορα στούντιο στο Νάσβιλ…

Σε κάθε session ο ήχος εμπλουτιζόταν περισσότερο και έφερνε στην επιφάνεια νέα στοιχεία με το τελικό αποτέλεσμα να είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Οι KALEO αποτελούνται από τον κεντρικό τραγουδιστή και κιθαρίστα JJ Julius Son, τον ντράμερ David Antonsson, τον μπασίστα Daniel Kristjansson και τον κιθαρίστα Rubin Pollock.