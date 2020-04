Καίτη Γαρμπή: Δείτε ξανά την επετειακή συναυλία στο Κατράκειο

View this post on Instagram

Χριστός Ανέστη! Παρακολούθησα κι εγώ μαζί σας μετά την Ανάσταση τη συναυλία μας στον @alphatv και ένιωσα ξανά ρίγος για τη μεγάλη προσέλευση και τον παλμό που είχαμε εσείς από κάτω κι εμείς από πάνω Όλοι Ένα!!! Τα καταιγιστικά μηνύματα σας την ώρα της συναυλίας στο Instagram, στο Twitter, στο Facebook, στο κινητό μου ήταν όλα συγκλονιστικά, γεμάτα με Αγάπη, χιούμορ, θαυμασμό, εκτίμηση και για μένα και για την οικογένεια μου. ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΒΑΘΙΑ ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ!!! Καλό Πάσχα να έχουμε κι ας είναι τόσο διαφορετικό απ όσα έχουμε ζήσει μέχρι τώρα! Η χτεσινή Ανάσταση μακάρι να γεμίσει όλο τον πλανήτη με ελπίδα και πίστη για το αδύνατο που γίνεται δυνατό και να μας φέρει μια μεγάλη αλλαγή και μια καινούργια εποχή καλύτερη γιατί μας αξίζουν τα καλύτερα!!!🙏🏻 #menoumespiti #προσέχουμεκαιπροσευχόμαστε