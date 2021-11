Kadebostany και Valeria Stoica συνεργάζονται στο νέο single «Wild In Secret»

Η νέα συνεργασία των Kadebostany και της Valeria Stoica.

Οι Kadebostany κάνουν πράξη τη μεγάλη επιστροφή τους με ένα ακόμη ξεχωριστό, ιδιαίτερο και all time classic pop τραγούδι με τίτλο «Wild In Secret» σε συνεργασία με τη Valeria Stoica.

Με τους συναισθηματικούς του στίχους, τα electro beats, τις folk μελωδίες και τα μαγευτικά φωνητικά, το «Wild In Secret» γεφυρώνει την απόσταση μεταξύ folk και μοντέρνας ηλεκτρονικής μουσικής, με ένα αίσθημα «κλαίω χαμογελώντας», όπως το περιγράφει και ο ίδιος ο δημιουργός.

Ο αρχιτέκτονας της μελλοντικής pop μουσικής και δημιουργός πολλών επιτυχιών και παραγωγός που ακούει στο όνομα Guillaume de Kadebostany ενώνει τις δυνάμεις του ξανά με την τραγουδίστρια Valeria Stoica.

To «Wild In Secret» είναι το νέο single τους μετά το αγαπημένο «Take Me To The Moon» που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2021 και αμέσως κατέκτησε τα ραδιόφωνα και το κοινό.

Κατά τη διάρκεια πολλών μεταμεσονύχτιων ηχογραφήσεων στο στούντιο το περασμένο καλοκαίρι, έκαναν για μια ακόμη φορά τα μαγικά τους και γεννήθηκε το «Wild In Secret».

To αποτέλεσμα είναι ταυτόχρονα αυθόρμητο και απρόβλεπτο, κάτι που αναδεικνύει ξανά μια pop τελειότητα που γνωρίζουμε από τους Kadebostany.

Με υποστήριξη από εξαιρετικές εικόνες, το «Wild In Secret» αποτελεί μια ακόμη προσθήκη στη μουσική κληρονομιά του αγαπημένου project.