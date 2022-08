Kadebostany και Sena Sener είναι «Two Lovebirds In A Cage»

Το «Two Lovebirds In A Cage» περικλείει το πνεύμα ενός pop τραγουδιού της δεκαετίας του ’70.

Οι Kadebostany ενώνουν τις δυνάμεις τους με την τραγουδίστρια Sena Sener στο κομψό και υπέροχο νέο τραγούδι «Two Lovebirds In A Cage».

Πρόκειται για ένα επιδέξιο συνδυασμό αισθητικής ήχου της δεκαετίας του ’70 με εξαιρετική ηλεκτρονική παραγωγή, σε μία άψογη μίξη με τη σπάνια και όμορφη φωνή της Sena Sener.

Ο συνθέτης και παραγωγός Guillaume de Kadebostany διαμορφώνει το σύγχρονο όραμά του για την pop μουσική εδώ και μια δεκαετία και παρουσιάζει κάθε φορά απροσδόκητες και συναρπαστικές συνεργασίες.

Το «Two Lovebirds In A Cage» δεν αποτελεί εξαίρεση και για τη νέα κυκλοφορία του μπήκε στο στούντιο ηχογράφησης με τη Sena Sener από την Τουρκία.

Η Sena Sener, γνωστή από τα hits «Feel» και «Fly Above», είναι μια από τις πιο υποσχόμενες τραγουδίστριες της νέας γενιάς.

Το «Two Lovebirds In A Cage» περικλείει το πνεύμα ενός pop τραγουδιού της δεκαετίας του ’70 με τη νοσταλγία του, τις αριστοκρατικές vintage κιθάρες του και τα σκονισμένα keyboards.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα κομψό και υπερσύγχρονο pop anthem.

Οι Kadebostany σημείωσαν σημαντική επιτυχία με singles όπως το «Castle in the Snow», το «Mind if I Stay» ή η νέα εκδοχή του «Crazy In Love» της Beyoncé για την ταινία «Fifty Shades of Grey» (Πενήντα αποχρώσεις του γκρι), ενώ κέρδισαν γρήγορα την προσοχή σε όλο τον κόσμο με τη μοναδική pop μουσική τους, την ξεχωριστή οπτική ταυτότητά τους και τις κολοσσιαίες ζωντανές εμφανίσεις τους.

Οι Kadebostany διαμορφώνουν ένα σύγχρονο όραμα της pop μουσικής, που περιγράφεται καλύτερα από τον επικεφαλής τους ως «εκλεπτυσμένη μουσική με μαζική απήχηση».