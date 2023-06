Ο Kadebostany παρουσιάζει το νέο άλμπουμ «Play This At My Funerals»

Ένα στιλάτο και κομψό άλμπουμ από τον Kadebostany.



Ο ξεχωριστός τραγουδοποιός και καλλιτέχνης Kadebostany παρουσιάζει το τέταρτο άλμπουμ της καριέρας του «Play This At My Funerals».

Ο Kadebostany έχει ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως, έχει πραγματοποιήσει πάνω από 700 συναυλίες και έχει κατακτήσει την κορυφή των charts με singles που αγαπήθηκαν από τους κριτικούς και τους θαυμαστές του για να εξελιχθεί σε μια μουσική υπερδύναμη τα τελευταία δέκα χρόνια.

Με την πρόκληση να είναι η αποστολή του, ο Kadebostany δεν φοβάται να πάρει οποιοδήποτε ρίσκο. Χωρίς να γνωρίζει καλλιτεχνικά όρια, ο Guillaume de Kadebostany με το όραμά του έχει καθιερωθεί ως ένα μοναδικό καλλιτεχνικό ταλέντο στη σύγχρονη pop μουσική.

Το «Play This at My Funerals» είναι ένα άκρως προσωπικό άλμπουμ, που αντιπροσωπεύει τα τραγούδια που ο ίδιος θα ήθελε να παιχτούν στην κηδεία του.

Το άλμπουμ περιέχει 12 αξιόλογα τραγούδια στα οποία φαίνεται ξεκάθαρα η τελειότητα της μουσικής προσέγγισης του Kadebostany.

Ένα στιλάτο και κομψό άλμπουμ, επηρεασμένο από τη folk και την ηλεκτρονική μουσική, που συνδυάζει μοναδικές μελωδίες και υπέροχες ερμηνείες για να δημιουργήσει την αίσθηση του «κλάματος με χαμόγελο», όπως περιγράφει με ακρίβεια ο δημιουργός του.

Με το συναισθηματικά φορτισμένο ορχηστρικό τραγούδι «Eulogy», το ανεβαστικό «Like a Dream», τον electro-folk ύμνο «Lovelace», το εκλεπτυσμένο «Wild in Secret» και το μοναδικό «Tears are Salted», το «Play This At My Funerals» αναδεικνύει σίγουρα το πολύπλευρο ταλέντο του Kadebostany που πάντα μαγεύει.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε πριν από μερικά χρόνια σε τοποθεσίες όπως η Λοζάνη, η Κωνσταντινούπολη, το Κίεβο, η Αθήνα, η Κωνσταντινούπολη, το Κίεβο και το Παρίσι.

Το «Play This At My Funerals» περιλαμβάνει συνεργασίες – έκπληξη με πολυτάλαντους μουσικούς όπως η Ελληνίδα Vassilina, η Γαλλίδα Angie Robba, ο Τούρκος τραγουδιστής και τρομπετίστας Baris Demirel, η Ιταλίδα Serepocaiontas και η Valeria Stoica από τη Ρουμανία μεταξύ άλλων.

Έχοντας την επιθυμία να ανακαλύπτει συνεχώς νέες καλλιτεχνικές πτυχές του, ο Kadebostany δημιουργεί ένα νέο μουσικό κεφάλαιο στον καλλιτεχνικό του κόσμο με το «Play This At My Funerals», όπως είχε κάνει και με τα άλμπουμ του «Songs from Kadebostany» (2011), «Pop Collection» (2013) και «MONUMENTAL» (2016).

Στις 9 Ιουνίου, ο Kadebostany πραγματοποίησε μια μοναδική συναυλία στο πλαίσιο του τελικού του Champions League στην πλατεία Yenikapı της Κωνσταντινούπολης, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 100.000 άτομα. Ο Kadebostany παρουσίασε ένα ιδιαίτερο DJ set με τα τραγούδια του και διασκευές αγαπημένων τραγουδιών.