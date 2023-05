«Like A Dream» με το νέο single του Kadebostany

Το πρώτο single από το επερχόμενο νέο άλμπουμ του Kadebostany.

Ο ξεχωριστός τραγουδοποιός και καλλιτέχνης Kadebostany επιστρέφει με το ολοκαίνουργιο και αισιόδοξο τραγούδι «Like A Dream».

Πρόκειται για το πρώτο single από το επερχόμενο νέο άλμπουμ του, με τίτλο «Play This At My Funerals», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 2 Ιουνίου.

Ως παραγωγός future-pop μουσικής και μεγάλων επιτυχιών που έφτασαν στην κορυφή των charts, ο Guillaume de Kadebostany μέσω του «Like A Dream» μας δίνει μία νέα, φρέσκια εκδοχή του χαρακτηριστικού pop/electronic ήχου του.

Το «Like A Dream» ταξιδεύει σε μία περιπέτεια γεμάτη με ήχους κιθάρας, ονειρικά φωνητικά, ελκυστικά beats και αξιοπρόσεχτες μελωδίες.

Η ξεχωριστή παραγωγή δένει απόλυτα με τη φωνή του ταλαντούχου Τούρκου τραγουδιστή Baris Demirel και της Γαλλίδας τραγουδίστριας Angie Robba.

Τόσο συναρπαστικό και αξέχαστο, το «Like A Dream» είναι μία απόδειξη του ταλέντου της Kadebostany να δημιουργεί μουσική που ανεβάζει τη διάθεση και ταυτόχρονα είναι δημιουργική.

Τα τραγούδια του Kadebostany έχουν προβληθεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο φορές στο YouTube.

Το «Early Morning Dreams», που κυκλοφόρησε αρχικά το 2017, γνωρίζει και πάλι επιτυχία σήμερα μέσω του TikTok.

Κατά την περίοδο της πανδημίας, το τραγούδι άρχισε να κάνει τον γύρο του κόσμου, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία στην Κίνα και την Ινδία, ενώ έφτασε στο Top 50 των charts του Shazam.

Ο Kadebostany έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 500 ζωντανές εμφανίσεις σε περισσότερες από 25 χώρες τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων φεστιβάλ όπως το Sziget, το Chill Out, το Fusion, το Montreux Jazz Festival και το Dour μεταξύ άλλων.