Οι Kadebostany παρουσιάζουν το EP «DRAMA – Act 1»

Ο νέος κόσμος των Kadebostany αποκαλύπτεται.

Οι Kadebostany παρουσιάζουν το νέο τους EP με τίτλο «DRAMA – Act 1».

Συνεχίζοντας το τεράστιο hype γύρω από το φαινόμενο του «Drama», οι Kadebostany κυκλοφορούν ένα βίντεο διάρκειας 20 λεπτών που περιέχει και τα τέσσερα τραγούδια του καινούργιου EP.

Το βίντεο συστήνει τον απαιτητικό νέο κόσμο που δημιουργεί τόσο καιρό ο Guillaume de Kadebostany.

Μία αλλόκοτη θεατρική παράσταση σε πέντε διαφορετικές γλώσσες, επηρεασμένη από σουρεαλιστικές ταινίες και μεγαλοπρεπή θέατρα σε συνδυασμό με την πρωτοπόρα και ιδιαίτερη νέα συλλογή μοντέρνων pop anthems του σχήματος.

Στο βίντεο εμφανίζονται οι τέσσερις τραγουδίστριες και τραγουδιστές που συμμετέχουν στο EP: Οι Irina Rimes, KAZKA, Fang the Great και Celia.

Για ακόμα μία φορά ο Guillaume de Kadebostany συνεργάστηκε με τον Τούρκο σκηνοθέτη Hasan Kuyucu.

Το βίντεο γυρίστηκε μέσα σε τέσσερις μέρες στην Κωνσταντινούπολη με την μοναδική ματιά του σκηνοθέτη, που ταιριάζει απόλυτα με το όραμα του καλλιτέχνη.

Το «DRAMA» κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την Panik Records και είναι ακόμα μία δυνατή δουλειά που ανεβάζει ένα σκαλοπάτι παραπάνω το μουσικό και οπτικοακουστικό πεδίο των Kadebostany.

Το παιδί θαύμα, συνθέτης και παραγωγός Guillaume de Kadebostany, aka President Kadebostan, έχει βρεθεί πολλές φορές στα charts με επιτυχίες όπως το «Castle In The Snow», το «Mind if I Stay» και τη διασκευή του στο «Crazy In Love» της Beyoncé για το trailer της ταινίας «Fifty Shades of Grey».

Κάτω από τη σημαία του κόνσεπτ «Republic of Kadebostany», o Kadebostany τράβηξε γρήγορα τα βλέμματα με τους ιδιαίτερους pop ήχους του, τα μοναδικά visuals του και τα εκπληκτικά live performances του.

Οι Kadebostany παρουσιάζουν ένα μοντέρνο όραμα της pop μουσικής, το οποίο ο αρχηγός τους περιγράφει ως μία εκλεκτική μουσική που όμως τραβάει το ευρύτερο κοινό.