Η Kacey Musgraves θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα με μία all-star ομάδα φίλων της.

Το Amazon Prime Video ανακοινώνει ότι συμπράττει με την τραγουδίστρια – δημιουργό Kacey Musgraves, βραβευμένη με έξι Grammy, για τη δημιουργία ενός χριστουγεννιάτικου show με τίτλο «The Kacey Musgraves Christmas Show».

Το show, σε παραγωγή Fulwell 73 Productions, θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στις 29 Νοεμβρίου.

Σε παρουσίαση του Dan Levy («Schitt’s Creek), το «The Kacey Musgraves Christmas Show» ακολουθεί τη Musgraves καθώς προετοιμάζεται για μία ευχάριστη χριστουγεννιάτικη συγκέντρωση. Το ευφάνταστο σκηνικό και η εκθαμβωτική γκαρνταρόμπα είναι επηρεασμένα από την αισθητική της τραγουδίστριας.

Η Kacey Musgraves αποτίει φόρο τιμής σε εορταστικά show του παρελθόντος, ενώ παράλληλα επαναπροσδιορίζει με μία μαγική μοντέρνα πινελιά τις εκπομπές του είδους. Το αποτέλεσμα είναι εξίσου συγκινητικό και έξυπνα παράλογο.

Η τραγουδίστρια συναντά μία all-star ομάδα φίλων για τραγουδήσει μαζί τους τόσο κλασικά όσο και πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Η Kacey Musgraves θα μοιραστεί στο μικρόφωνο με τον Fred Armisen στο «Silent Night», τον Leon Bridges στο «Present Without A Bow», την Camila Cabello στο «Rockin’ Around The Christmas Tree», τον James Corden στο «Let It Snow», τη Zooey Deschanel στο «Mele Kalikimaka», τη Lana Del Rey στο «I’ll Be Home For Christmas» και με τον Troye Sivan στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Glittery».

Δεν θα ήταν Χριστούγεννα χωρίς τις παγκοσμίου φήμες Radio City Rockettes, που θα παρουσιάσουν τις θρυλικές χορογραφίες τους κατά τη διάρκεια του νούμερου «Ribbons and Bows» της Musgraves.

Η Kendall Jenner θα περάσει επίσης από το show για να σκορπίσει τη χαρά των γιορτών, καθώς η Musgraves θα μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.

Το «The Kacey Musgraves Christmas Show» θα συνοδεύεται από το ομότιτλο soundtrack που θα κυκλοφορήσει επίσης στις 29 Νοεμβρίου.

«Μπορώ να πω χωρίς αμφιβολία ότι αυτό το project δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχω κάνει πριν», λέει η Musgraves.

«Αυτό που ξεκίνησε ως ένας μικρός σπόρος μιας ιδέας ένα βράδυ πριν από ένα χρόνο, έχει μετατραπεί σε κάτι για το οποίο είμαι τόσο υπερήφανη. Στην show εμφανίζονται μερικοί αληθινά θαυμάσιοι guests, κωμικοί και μουσική, καθώς η γιαγιά μου», συνεχίζει.

«Το όραμά μου ήταν να δώσω ζωή στο παλιό μου χριστουγεννιάτικο άλμπουμ και να δημιουργήσω μία μοντέρνα, μοδάτη και φρέσκια εκδοχή ενός κλασικού προγράμματος. Είναι νοσταλγικό remake των εορτών, εμπνευσμένο από τον Wes Anderson. Είναι συγκινητικό, διασκεδαστικό και πάνω από όλα, αληθινό. Ανυπομονώ να το μοιραστώ», τονίζει η Kacey Musgraves.

«Η Kacey Musgraves έχει την αίσθηση ενός καλλιτέχνη διαχρονικού, κλασικού και ενδεχομένως εμβληματικού», λέει ο εκτελεστικός παραγωγός Ben Winston.

«Θέλαμε να κάνουμε ένα εορταστικό αφιέρωμα που να είναι εξίσου διαχρονικό και κλασικό. Με το φόρο τιμή σε shows του παρελθόντος, δημιουργώντας μια τάση για το παρόν, το Kacey Musgraves Christmas Show είναι κάτι για το οποίο είμαστε υπερήφανοι και πολύ ενθουσιασμένοι που θα το δει το κοινό.»

Το tracklist

1. Let It Snow Featuring James Corden

2. Countdown – Dialogue

3. Have Yourself A Merry Little Christmas

4. Getting Ready – Dialogue

5. Present Without A Bow Featuring Leon Bridges

6. Making A List – Dialogue

7. Rockin’ Around The Christmas Tree Featuring Camila Cabello

8. (Not So) Silent Night Featuring Fred Armisen

9. Christmas Makes Me Cry

10. Amp It Up, Dan – Dialogue

11. Christmas Fail – Dialogue

12. Mele Kalikimaka Featuring Zooey Deschanel

13. Cookies – Dialogue

14. Glittery Featuring Troye Sivan

15. I’ll Be Home Intro – Dialogue

16. I’ll Be Home For Christmas Featuring Lana Del Rey

17. NANA! – Dialogue

18. Ribbons And Bows Featuring The Radio City Rockettes