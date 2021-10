Kacey Musgraves: Το σχόλιο για τον αποκλεισμό του άλμπουμ της από την country κατηγορία των Βραβείων Grammy

Η Kacey Musgraves σχολίασε για πρώτη φορά στο Instagram και το Twitter τον αποκλεισμό του νέου άλμπουμ της με τίτλο «star-crossed» από την κατηγορία του Καλύτερου Country Άλμπουμ των Βραβείων Grammy 2022 και είναι ασφαλές να πούμε ότι διαφωνεί με την απόφαση.

«Μπορείς να βγάλεις το κορίτσι από την country (κατηγορία), αλλά δεν μπορείς να βγάλεις την country από το κορίτσι», έγραψε η Musgraves στο Twitter, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από την παιδική ηλικία της στην οποία φορά ένα ροζ καουμπόικο καπέλο.

Την ίδια φωτογραφία ανάρτησε και στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram, όπου συνεχίζει τις νύξεις.

Τη φωτογραφία της Kacey Musgraves από την παιδική ηλικία της ακολουθούν φωτογραφίες της τραγουδίστριας με θρύλους της country μουσικής όπως η Loretta Lynn, ο Willie Nelson, η Dolly Parton, ο Ronnie Milsap, ο George Strait, η Reba McEntire, ο Alan Jackson, οι Brooks & Dunn και άλλοι.

Σε κάθε μία από τις φωτογραφίες, η Kacey Musgraves συμπληρώνει το αρχικό σχόλιό της, γράφοντας: «Δεν συμφωνείς, Loretta Lynn;» ή «Τι γίνεται με σένα, Dolly;».

Στην τελευταία φωτογραφία, η Musgraves τραγουδάει πίσω ένα μικρόφωνο, έχοντας την κιθάρα δεμένη πάνω της και τα μεσαία δάχτυλα των δύο χεριών της υψωμένα στον αέρα.

Ο δίσκος «Golden Hour» της Kacey Musgraves που κυκλοφόρησε το 2018 κατέκτησε στην τελετή απονομής της επόμενης χρονιάς το βραβείο Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς στη γενική κατηγορία, αλλά και το βραβείο για το Καλύτερο Country Άλμπουμ.

Επίσης το τραγούδι «Butterflies» του άλμπουμ ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη σόλο country ερμηνεία και το «Space Cowboy» ως το Καλύτερο Country Τραγούδι.

Όπως και στο «Golden Hour», το οποίο συμπεριλήφθηκε στις country κατηγορίες των βραβείων Grammy, η Kacey Musgraves συνεργάστηκε στο νέο άλμπουμ «star-crossed» με τους δημιουργούς και παραγωγούς Daniel Tashian και Ian Fitchuk.

Η Kacey Musgraves έχει κερδίσει έξι βραβεία Grammy μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου ενός ακόμη βραβείου για το Καλύτερο Country Άλμπουμ το 2014 με το «Same Trailer, Different Park».

You can take the girl out of the country (genre) but you can’t take the country out of the girl. pic.twitter.com/dZaqoFsI7I

— K A C E Y (@KaceyMusgraves) October 13, 2021