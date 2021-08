Η Kacey Musgraves ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «star-crossed» και συνοδευτική ταινία

Το νέο άλμπουμ της Kacey Musgraves περιγράφεται ως μία «σύγχρονη τραγωδία σε τρεις πράξεις».

Η έξι φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Kacey Musgraves θα κυκλοφορήσει το τέταρτο άλμπουμ της, με τίτλο «star-crossed», στις 10 Σεπτεμβρίου μέσω των Interscope Records / UMG Nashville / Universal Music.

Την ίδια ημέρα θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Paramount+ η συνοδευτική ταινία «star-crossed: the film», σε σκηνοθεσία του Bardia Zeinali, με πρωταγωνίστρια την Kacey Musgraves.

Παράλληλα κυκλοφορούν το ομότιτλο τραγούδι του «star-crossed», το οποίο φέρει τις υπογραφές των Kacey Musgraves, Daniel Tashian και Ian Fitchuk, και το trailer της ταινίας.

Το «star-crossed» είναι το πρώτο άλμπουμ με νέο υλικό από την Musgraves μετά την κυκλοφορία του πρωτοποριακού και αναγνωρισμένου από τους κριτικούς δίσκου «Golden Hour» το 2018.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Νάσβιλ νωρίτερα φέτος σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων, με την τραγουδίστρια για άλλη μια φορά με τους παραγωγούς και δημιουργούς Ian Fitchuk και Daniel Tashian.

Το «star-crossed», το οποίο θα περιέχει 15 τραγούδια, είναι δομημένο ως μια σύγχρονη τραγωδία σε τρεις πράξεις και αφηγείται ένα εξαιρετικά προσωπικό ταξίδι θλίψης και θεραπείας, παρουσιάζοντας τη συνεχή ανάπτυξη της Kacey Musgraves και την εξέλιξή της σε μια από τις καλύτερες τραγουδοποιούς της εποχής μας.

Το «star-crossed: the film» μεταφέρει τη μουσική του άλμπουμ στην οθόνη με πανέμορφο οπτικό υλικό και μια αίσθηση αυξημένης πραγματικότητας σύμφωνα με το όραμα της Musgraves και του Zeinali. Η ταινία γυρίστηκε από τον υποψήφιο για Όσκαρ κινηματογραφιστή Matthew Libatique («A Star Is Born», «Black Swan»).

«Θέλαμε να μοιάζει κινηματογραφικό και επικό, χωρίς να υπονομεύει την καρδιά και το συναίσθημα, να μοιάζει φανταστικό και να έχει αυξημένη ευαισθησία και να αφηγείται την ιστορία της μέσα από το φακό της τέχνης και της μόδας», εξηγεί ο Bardia Zeinali.

Η ταινία διάρκειας 50 λεπτών γυρίστηκε μέσα σε δέκα ημέρα στο Λος Άντζελες και περιλαμβάνει εμφανίσεις από τον βραβευμένο με Emmy, Eugene Levy, τη Victoria Pedretti («Once Upon a Time in Hollywood», «You»), την τραγουδίστρια – τραγουδοποιό Princess Nokia, τη Symone (νικήτρια του «RuPaul’s Drag Race») και την κωμικό Megan Stalter.

Το «star-crossed: the film» είναι μία παραγωγή της Interscope Films και του Anonymous Content σε συνεργασία με τις UMG Nashville, Sandbox Entertainment και Golden Girl Productions.

Το tracklist του «star-crossed»

1. star-crossed

2. good wife

3. cherry blossom

4. simple times

5. if this was a movie..

6. justified

7. angel

8. breadwinner

9. camera roll

10. easier said

11. hookup scene

12. keep lookin’ up

13. what doesn’t kill me

14. there is a light

15. gracias a la vida