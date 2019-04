Ένα εντυπωσιακό video clip για μία εξίσου εντυπωσιακή συνάντηση.

Η συνεργασία κορυφής του KAAN με τον διεθνούς φήμης Snoop Dogg και την εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα στο «Sirens» κυκλοφορεί από την Panik Records με ένα εντυπωσιακό music video διεθνών προδιαγραφών, στο οποίο ενώνονται δύο ήπειροι και δύο χώρες.

Η Ελένη Φουρέιρα, η «βασίλισσα» της ελληνικής pop σκηνής που με τα τραγούδια και τη σκηνική παρουσία της έχει κατακτήσει όλη την Ευρώπη, ξεπερνά για ακόμα μία φορά τα σύνορα και κάνει την έκπληξη.

Ο KAAN, γεννημένος στην Ολλανδία κατάφερε να μαγέψει αμέσως τη διεθνή hip hop σκηνή. Στο πρώτο του single, «These Girls», συνεργάστηκε με τον βραβευμένο με Grammy τραγουδιστή και δημιουργό Mario Winans και σκαρφάλωσε στις πρώτες θέσεις των ραδιοφωνικών charts. Μεταξύ των hits του είναι τα «Criminal» και «Living It Up», ενώ στις live εμφανίσεις του περιλαμβάνεται και το opening act στην περιοδεία των Pitbull και LMFAO.

Ο υποψήφιος για Grammy Snoop Dogg έχει χαράξει τη δική του μοναδική μουσική διαδρομή, που μετρά περισσότερα από 25 χρόνια επιτυχιών.

Πρωτοπόρος στο G-funk της hip-hop μουσικής, το οποίο βοήθησε να διαδοθεί μαζί με τον Dr. Dre, μετρά επιτυχίες όπως τα «Gin Αnd Juice», «What’s My Name», «Drop It Like It΄s Hot», «Young Wild & Free» και «Sensual Seduction», δεκάδες βραβεία όπως American Music Awards και BET, πρωτιές στα charts και περισσότερες από 35 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως.

Το «Sirens» είναι επανεκτέλεση του θρυλικού «Sweet Dreams (Are Made of This)» των Eurythmics, που κυκλοφόρησε το 1983 και τους έκανε γνωστούς παγκοσμίως.

Το «Sweet Dreams (Are Made of This)» έχει μπει στη λίστα του «Rolling Stone» με τα 500 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Μεταξύ των πολλών διασκευών του που έχουν γίνει, δημοφιλέστερη θεωρείται αυτή του Marilyn Manson.

Ωστόσο αυτή είναι η πρώτη φορά που το βρετανικό ντουέτο των Eurythmics, που αποτελούταν από την Annie Lennox και τον David A. Stewart, έδωσε άδεια για επανεκτέλεση του τραγουδιού.

Το music video του «Sirens» γυρίστηκε σε Λος Άντζελες και Αθήνα, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του υποψήφιου για Echo Γερμανού σκηνοθέτη Harris Hodovic και των γνωστών στην Ελλάδα PickCodes.

Τα γυρίσματα έγιναν σε δύο ηπείρους (Αμερική και Ευρώπη), δύο πόλεις (Λος Άντζελες και Αθήνα) και επτά τοποθεσίες και κράτησαν 68 ώρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι ώρες των ταξιδιών.

Τη χορογραφία επιμελήθηκε ο Eddy Morales, ο χορογράφος των Mariah Carey, Justin Timberlake και Janet Jackson, ενώ συμμετείχαν επαγγελματίες Αμερικανοί χορευτές οι οποίοι κατά καιρούς έχουν συνεργαστεί με τους Justin Timberlake, Gwen Stefani, Chris Brown.