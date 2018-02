Ενδεικτική της κάθετης πτώσης των πωλήσεων είναι η πρωτιά του Justin Timberlake με τις χαμηλότερες επιδόσεις στη διαδρομή του.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του Justin Timberlake με τίτλο «Man Of The Woods» κάνει ντεμπούτο στο Νο1 του αμερικανικού «Billboard 200», καταγράφοντας πωλήσεις ύψους 293.000.

To «Man Of The Woods» είναι το τέταρτο συνεχόμενο, σόλο άλμπουμ του Αμερικανού καλλιτέχνη που κατακτά την κορυφή. Αφού αναρριχήθηκε έως το Νο2 με τον πρώτο προσωπικό δίσκο του «Justified», ο pop τραγουδιστής αντίκρισε την πρώτη θέση με το «FutureSex/LoveSounds» το 2006 και με τα «The 20/20 Experience» και «The 20/20 Experience (2 of 2)» το 2002.

Ως μέλος του συγκροτήματος των *NSYNC, είχε βρεθεί στο Νο1 με τα άλμπουμ «No Strings Attached» το 2000 και «Celebrity» το 2001. Συνεπώς, αυτή είναι η έκτη φορά συνολικά στην καριέρα του όπου ο Justin Timberlake τίθεται επικεφαλής στην κατάταξη.

Σύμφωνα με το «Billboard», οι επιδόσεις του «Man Of The Woods» κατά την πρώτη εβδομάδα διάθεσης στην αμερικανική αγορά είναι οι μεγαλύτερες που παρατηρούνται μετά την κυκλοφορία του «reputation» της Taylor Swift, το Νοέμβριο του 2017, το οποίο είχε σημειώσει το απίστευτο νούμερο του 1,24 εκατομμυρίων πωλήσεων.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το πέμπτο άλμπουμ του Justin Timberlake έχει πουλήσει 15.000 βινύλια, το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό από το 1991 και έπειτα.

Παρότι έγινε λόγος για τις καλύτερες εναρκτήριες πωλήσεις στη σεζόν μετά την Taylor Swift, το «Man Of The Woods» έχει πραγματοποιήσει τις χαμηλότερες πωλήσεις πρώτης εβδομάδας στη σταδιοδρομία του Justin Timberlake.