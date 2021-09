Ο Justin Timberlake γιορτάζει τα 15 χρόνια του άλμπουμ «FutureSex/LoveSounds»

«Αυτό το άλμπουμ άλλαξε τη ζωή μου».

Ο Justin Timberlake γιορτάζει την επέτειο των 15 ετών από την κυκλοφορία του δεύτερου προσωπικού άλμπουμ του, «FutureSex/LoveSounds».

Ο 40χρονος τραγουδιστής γύρισε το χρόνο πίσω δημοσιεύοντας στο Instagram μια παλαιότερη φωτογραφία στην οποία κοιτάζει με δραματικό βλέμμα προς την κάμερα από την καρέκλα του, ενώ δίπλα του βρίσκεται η ντισκομπάλα που εμφανίζεται στο εξώφυλλο του άλμπουμ.

Επίσης, ανάρτησε αποσπάσματα από τα μουσικά βίντεο για τα hit singles του άλμπουμ, όπως από το «Sexy Back» με τη συμμετοχή του συχνού συνεργάτη και παραγωγού του άλμπουμ Timbaland, το «My Love» με τη συμμετοχή του T.I., το «What Goes Around… Comes Around» και το «LoveStoned / I Think She Knows», τα οποία κέρδισαν όλα από ένα βραβείο Grammy, σε διαφορετικές κατηγορίες.

Όλα τα παραπάνω τραγούδια, εκτός από το «LoveStoned», κυριάρχησαν στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 καθώς και στο No. 1 του Mainstream Top 40 του Billboard.

Ο Justin Timberlake δημοσίευσε ακόμη ένα βίντεο από μια παλαιότερη συνέντευξη που είχε δώσει μαζί με τον Timbaland, όπου μίλησαν για την άψογη συνεργασία τους και την επιτυχία τους με το «FutureSex/LoveSounds», η οποία ήταν εφάμιλλη της μεγάλης επιτυχίας του «Cry Me a River» του Timberlake από το πρώτο του σόλο άλμπουμ, το «Justified» του 2002.

«Σαν σήμερα πριν από 15 χρόνια, κυκλοφόρησα το δεύτερο άλμπουμ μου. “FutureSex/LoveSounds”. Αυτό το άλμπουμ άλλαξε τη ζωή μου. Κάθε άλμπουμ είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο και ξεχωριστό για μένα, αλλά, αυτό το άλμπουμ; Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν λόγια», έγραψε ο τραγουδιστής της pop στη λεζάντα της ανάρτησης που προκάλεσε νοσταλγία.

«Με ρωτούν συχνά ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από το άλμπουμ, αλλά είναι όλα τα μωρά μου, οπότε δεν μπορώ να διαλέξω. Αλλά ξέρω αυτό: το άλμπουμ εξακολουθεί να έχει επιτυχία», πρόσθεσε.

Το «FutureSex/LoveSounds», το οποίο κυκλοφόρησε στις 8 Σεπτεμβρίου 2006 μέσω της Jive Records, αποτέλεσε το δεύτερο σόλο άλμπουμ του Justin Timberlake μετά την αποχώρησή του από το το boy band των *NSYNC.

Το πολυπλατινένιο άλμπουμ έφτασε στο Νο. 1 του Billboard 200 και του chart για τα Top R&B/Hip-Hop Albums στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το «FutureSex/LoveSounds» απέσπασε πολλά βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου για το Άλμπουμ της Χρονιάς το 2007 και για την Ηχογράφηση της Χρονιάς για το «What Goes Around… Comes Around» το 2008.