Εκτός από τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός και χορευτής, ο Justin Timberlake διαθέτει πλέον και την ιδιότητα του συγγραφέα.

Ο 37χρονος Αμερικανός αποκάλυψε στα κοινωνικά δίκτυα το εξώφυλλο για το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Hindsight & All the Things I Can’t See In Front of Me», το οποίο επιμελήθηκε η συγγραφέας Sandra Bark.

«Παιδιά, έχω μερικά νέα», έγραψε ο Justin Timberlake.

«Δουλεύω σε αυτό για καιρό τώρα και είμαι χαρούμενος που τελικά σας δίνω μία πρώτη ματιά στο πρώτο μου βιβλίο, το “Hindsight”. Ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας αυτές τις εικόνες και τις ιστορίες. Κυκλοφορεί στις 30 Οκτωβρίου!»

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο «HarperCollins», το «Hindsight» περιλαμβάνει μία συλλογή από ανέκδοτα, σκέψεις και παρατηρήσεις για τη ζωή και το έργο του Justin Timberlake, καθώς και εκατοντάδες φωτογραφίες από όλο τον κόσμο, τόσο επί όσο και εκτός της σκηνής, από τα προσωπικά αρχεία του, τα οποία εκτείνονται από τα πρώτα χρόνια του στη βιομηχανία του θεάματος μέχρι σήμερα.

Η Sandra Bark έχει εργαστεί στο παρελθόν με την Cameron Diaz, γράφοντας τα βιβλία «The Body Book» και «The Book of Longevity» της ηθοποιού.

Στην επίσημη περιγραφή του «Hindsight» αναφέρεται ότι ο Justin Timberlake γράφει για πολλές πτυχές της παιδικής ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένης της πρώιμης αγάπης του για τη μουσική και την έμπνευση πίσω από πολλά τραγούδια και άλμπουμ του.

Επιπλέον, ο τραγουδιστής αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία γράφει τραγούδια, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο για πολλές από τις επιτυχίες του, ενώ ανατρέχει στις συνεργασίες του με άλλους καλλιτέχνες και σκηνοθέτες και μοιράζεται τις λεπτομέρειες από πολλές εμφανίσεις του σε συναυλίες, τηλεόραση και κινηματογράφο.

Ο Justin Timberlake αναλογίζεται επίσης ποιος είναι, εξετάζοντας τι τον παρακινεί και μιλώντας ειλικρινά για την πατρότητα, την οικογένεια, τις στενές σχέσεις, τα προβλήματα και την αναζήτηση μίας εσωτερικής ηρεμίας και δύναμης.

