Ο Justin Timberlake αγόρασε ειδικό όχημα για 17χρονο θαυμαστή του με εγκεφαλική παράλυση

Ο Justin Timberlake έκανε μια ξεχωριστή έκπληξη σε ένα νεαρό θαυμαστή του με ειδικές ανάγκες και στην οικογένειά του.

Ο 17χρονος Jake Stitt από το Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών πάσχει από εγκεφαλική παράλυση και ο πατέρας του, Tim, προσπαθούσε να συγκεντρώσει χρήματα για να αγοράσει ένα όχημα προσαρμοσμένο για αναπηρικό καροτσάκι ώστε να βοηθήσει τον Jake να μετακινείται.

Αν και είχαν ήδη συγκεντρωθεί μέσω συλλογικής χρηματοδότησης 35.000 δολάρια, δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν οι ίδιοι στην αγορά του οχήματος.

Ο Justin Timberlake έμαθε για τις προσπάθειες της οικογένειας και έστειλε κατευθείαν στο σπίτι τους την Ημέρα των Ευχαριστιών στην Αμερική (26/11) ένα ολοκαίνουργιο βαν που ήταν ειδικά διαμορφωμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Jake.

Αυτή δεν ήταν η μοναδική έκπληξη του 39χρονου τραγουδιστή στην οικογένεια από το Τενεσί, την πολιτεία από την οποία κατάγεται και ο ίδιος.

Ο Justin Timberlake μίλησε μέσω Zoom με τον Jake και τον πατέρα του και τόνισε ότι η ιστορία τους τον εμπνέει.

«Είναι ευχαρίστησή μου. Όπως είπα, άκουσα ότι υπήρχε ένας στόχος να αποκτήσετε αυτό το βαν πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών. Άκουσα την ιστορία σας και είδα ένα μικρό απόσπασμα στις ειδήσεις», είπε ο καλλιτέχνης.

«Συγκινήθηκα τόσο πολύ που ήθελα να έχετε αυτό το βαν. Θα καλύψω όλα τα έξοδα. Θέλω να περάσετε υπέροχες γιορτές. Με εμπνέεις, Jake», συνέχισε ο Justin Timberlake.

Μετά τη γενναιόδωρη κίνηση του τραγουδιστή, το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε από τον έρανο θα διατεθεί από την οικογένεια για την κάλυψη των υπόλοιπων αναγκών του Jake.

The family raised $35k to cover the cost of the van but they’ll get to keep that money. Why?? Because @jtimberlake heard Jake’s story and wanted to help. He got the family the van, and even hopped on Zoom to chat with the 17 year old. The reaction says it all folks pic.twitter.com/4WGVGd4VSb

— Sam Luther (@SamLuther_) November 25, 2020