Ο Justin Bieber υποστηρίζει ότι τα H&M πουλάνε τα προϊόντα του χωρίς άδεια: «Είναι σκουπίδια»

«Δεν θα τα αγόραζα αν ήμουν στη θέση σας».

Ο Justin Bieber ζήτησε από τους θαυμαστές του να μην αγοράσουν τα προϊόντα με το όνομά του και την εικόνα του που διατίθενται από τα H&M.

Ο 28χρονος τραγουδιστής ισχυρίστηκε σε μία ανάρτησή του στις ιστορίες του λογαριασμού του στο Instagram ότι τα προϊόντα της συλλογής που διατίθενται στην αλυσίδα λιανικής πώλησης είναι «σκουπίδια».

Αφού υποστήριξε ότι δεν έδωσε το πράσινο φως στην H&M, προέτρεψε επίσης τους θαυμαστές του να αποφύγουν την αγορά των προϊόντων.

«Δεν ενέκρινα τη συλλογή που έβγαλαν στην H&M… Όλα χωρίς άδεια και έγκριση», έγραψε.

«Κουνάω το κεφάλι μου. Δεν θα τα αγόραζα αν ήμουν στη θέση σας. Τα προϊόντα της H&M που έφτιαξαν για εμένα είναι σκουπίδια και δεν τα ενέκρινα. Μην τα αγοράσετε», συνέχισε.

Τα H&M κυκλοφόρησαν πρόσφατα διάφορα κομμάτια με τον Justin Bieber στα οποία περιλαμβάνονται μία tote bag, ένα μπλουζάκι και ένα φούτερ με φωτογραφίες του Justin, καθώς και φούτερ που γράφουν «World Tour» και διαθέτουν στίχους από το τραγούδι του «Ghost» που λένε: «I miss you more than life».

Ο Justin Bieber άφησε επίσης ένα σχόλιο στη σελίδα @jbiebertraacker στο Instagram, η οποία μοιράστηκε φωτογραφίες των προϊόντων και μοιράστηκε τις σκέψεις του, γράφοντας: «Όταν όλοι μάθουν ότι δεν ενέκρινα κανένα από αυτά τα προϊόντα».

Στη συνέχιεα, κάποιοι από τους 270 εκατομμύρια followers του Justin Bieber κατέκλυσαν τη σελίδα της H&M στο Instagram παροτρύνοντας την εταιρεία να αποσύρει τα επίμαχα προΪόντα.

Όμως, παρά τους ισχυρισμούς του Justin Bieber, ένας εκπρόσωπος της H&M δήλωσε ότι η εταιρεία έχει κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για την εξασφάλιση της άδειας.

«Όπως και με όλα τα άλλα αδειοδοτημένα προϊόντα και τις συνεργασίες, η H&M ακολούθησε τις κατάλληλες διαδικασίες άδειας», σημειώνεται.

Δεν είναι πρώτη φορά που τα H&M διαθέτουν προς πώληση προϊόντων του Justin Bieber όλα αυτά τα χρόνια. Σύμφωνα με το Bustle, η εταιρεία κυκλοφόρησε το 2016 μία συλλογή για την περιοδεία «Purpose Tour» και το 2017 μία συλλογή με τον τίτλο «Justin Bieber Stadium Tour», την οποία ο ίδιος ο τραγουδιστής προώθησε σε ένα tweet εκείνη τη χρονιά.

Το 2020, τα H&M κυκλοφόρησαν μία συλλογή εμπνευσμένη από το άλμπουμ «Changes» του Justin Bieber, η οποία περιείχε ρούχα με το όνομα του τραγουδιστή, μία καρτουνίστικη εκδοχή του και τον τίτλο του άλμπουμ.

Το 2018, ο Justin Bieber εγκαινίασε το δικό του brand ένδυσης Drew House.