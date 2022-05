Ο Justin Bieber υποστηρίζει ότι «έχει ομοιότητες» με τον Tupac

«Σίγουρα αισθάνομαι ότι έχουμε κάποιες ομοιότητες».

Ο Justin Bieber υποστηρίζει ότι εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ του εαυτού του και του Tupac όσον αφορά την πίστη τους στον Θεό.

Σε μία νέα συνέντευξη που έδωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Power 106 του Λος Άντζελες αυτή την εβδομάδα, ο αστέρας της pop ρωτήθηκε για τη «σύνδεση» του εκλιπόντος ράπερ με τον Θεό, δεδομένης της δικής του «βαθύτερης σύνδεσης».

Συγκεκριμένα κλήθηκε να σχολιάσει το τραγούδι «Who Do You Believe In» στο οποίο ο Tupac αναφέρει: «Έβαλα την πίστη μου στο Θεό, ευλογημένος και ακόμα αναπνέω / Και ακόμα κι αν είναι δύσκολο, σε αυτόν πιστεύω / Πριν φύγω, ρωτάω όσους πενθούν, σε ποιον πιστεύεις;».

Το «Who Do You Believe In» συμπεριλήφθηκε στο όγδοο – και τέταρτο μεταθανάτιο – άλμπουμ του Tupac, με τίτλο «Better Dayz», που κυκλοφόρησε το 2002.

«Όπως ξέρετε, ήμουν πάντα μεγάλος θαυμαστής του Tupac», δήλωσε ο Justin Bieber.

«Αλλά ναι, σίγουρα έχω ωριμάσει στη ζωή μου με την πίστη μου. Και σίγουρα αισθάνομαι ότι έχουμε κάποιες ομοιότητες όσον αφορά την πείσμα μας να θέλουμε να πούμε στους ανθρώπους για την αγάπη του Θεού γι’ αυτούς», συνέχισε.

Η μουσική του Justin Bieber είναι εμφανώς επηρεασμένη από την πίστη του στον Θεό τον τελευταίο καιρό, όπως αποδείχθηκε και στο τελευταίο άλμπουμ του, «Justice» (2021).

Ένα από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ, το «Holy», αναφερόταν στην αγάπη του για τον Θεό και τη σύζυγό του Hailey Bieber, ενώ οι New York Times το χαρακτήρισαν ως ένα «κατανυκτικό R& B τραγούδι».

Ο Justin Bieber είχε δηλώσει και στο παρελθόν τον θαυμασμό του για τον Tupac.

«Ο πατέρας μου λάτρευε τον Tupac, οπότε με μύησε στον Tupac όταν ήμουν πολύ μικρός. Μπορούσα να πω έναν στίχο του Tupac από τότε που ήμουν περίπου οκτώ ετών», είχε πει σε συνέντευξή το 2012.

Στο παρελθόν είχε κατατάξει επίσης τον Tupac ανάμεσα στους πέντε αγαπημένους του καλλιτέχνες όλων των εποχών και μάλιστα ερμήνευσε μία ακουστική διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Thugz Mansion» του θρυλικού ράπερ κατά τη διάρκεια μίας εμφάνισής του στο BBC Radio 1 το 2016.