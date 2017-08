Ο Justin Bieber είναι ο δεύτερος χρήστης του Twitter που «σπάει» το φράγμα των εκατό εκατομμυρίων ακολούθων.

Ο Καναδός pop star εγγράφηκε στην πλατφόρμα το Μάρτιο του 2009, όταν ήταν 15 χρονών και ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει το πρώτο τραγούδι του, το «One Time».

Έκτοτε, ο 23χρονος τραγουδιστής έχει υπάρξει ενεργός χρήστης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 30,7 χιλιάδες tweets, δηλαδή στέλνει κατά μέσο όρο σχεδόν δέκα μηνύματα την ημέρα.

Μέχρι στιγμής, ο δημοφιλέστερος λογαριασμός στο Twitter ανήκει στην Kary Perry, η οποία μετρά πάνω από 103 εκατομμύρια ακολούθων. Η 32χρονη τραγουδίστρια ήταν η πρώτη που συγκέντρωσε πάνω από εκατό εκατομμύρια άτομα να «ακολουθούν» το προφίλ της, τον προηγούμενο Ιούνιο.

Βέβαια, ο Justin Bieber είναι ο πρώτος άνδρας χρήστης της πλατφόρμας που κατορθώνει να αριθμήσει περισσότερα από εκατό εκατομμύρια «followers».

Το Twitter συνεχάρη το νεαρό superstar για το ορόσημο, τοποθετώντας σε ένα βίντεο μερικές από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε όλα αυτά χρόνια. Ηχητική υπόκρουση είναι το «Friends», το νέο τραγούδι του Justin Bieber σε συνεργασία με τον BloodPop.

In each other’s company since Tweet number one.

Congratulations @justinbieber on #100MBeliebers pic.twitter.com/ftaTRwFrHP

— Twitter Music (@TwitterMusic) 31 Αυγούστου 2017