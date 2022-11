Ο Justin Bieber θα τραγουδήσει στην κηδεία του Takeoff των Migos

Η κηδεία του Takeoff θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ατλάντα των ΗΠΑ.

Ο Justin Bieber θα αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα φίλο του Takeoff.

Ο 28χρονος Καναδός αναμένεται να τραγουδήσει στην εξόδιο ακολουθία του Takeoff, που θα λάβει χώρα στο State Farm Arena στην Ατλάντα την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το TMZ. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την εμφάνισή του, καθώς και για τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στην τελετή δεν έχουν γίνει γνωστές.

Ο Justin Bieber έχει συνεργαστεί με τους Migos, το hip-hop συγκρότημα που αποτελούταν από τους συγγενείς Takeoff, Quavo και Offset, σε περισσότερες από μία περιπτώσεις.

Το άλμπουμ «Culture III» των Migos περιείχε μία συνεργασία με τον Justin Bieber σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «What You See». Ο DJ Khaled επιστράτευσε τον Bieber και τον Quavo, καθώς και τον Chance the Rapper και τον Lil Wayne, στην επιτυχία «I’m The One».

Επιπλέον, ο Bieber και ο Quavo ένωσαν τις δυνάμεις τους στο single «Intentions» από το άλμπουμ «Changes» του pop star.

Ο Takeoff έπεσε νεκρός από πυρά σε ηλικία 28 ετών έξω από αίθουσα μπόουλινγκ στο Χιούστον του Τέξας την 1η Νοεμβρίου. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχε κυκλοφορήσει ένα κοινό άλμπουμ με τον θείο του Quavo.

Η κηδεία του Takeoff, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Kirshnik Ball, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη γενέτειρά του, την Ατλάντα της Τζόρτζια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η κηδεία θα ξεκινήσει στη 1 μ.μ. τοπική ώρα και θα τελεστεί από τον αιδεσιμότατο Jesse Curney III της εκκλησίας New Mercies Church, της οποίας ο Takeoff ήταν ενεργό μέλος.

«Λυπήθηκα πραγματικά όταν άκουσα την είδηση», δήλωσε ο αιδεσιμότατος Curney. «Ο Kirshnik ήταν πιστό μέλος από τότε που ήταν δέκα ετών. Ο ίδιος και η οικογένειά του ήταν ενεργοί και ένθερμοι υποστηρικτές της εκκλησίας και της κοινότητας στο σύνολό της», ανέφερε.

Εν τω μεταξύ, ο Drake μετέφερε την προγραμματισμένη συναυλία που επρόκειτο να δώσει στο Apollo Theater της Νέας Υόρκης την Παρασκευή για να μπορέσει παρευρεθεί στην κηδεία του Takeoff.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Drake μίλησε για τον Takeoff στην εκπομπή του «Table For One» στο SiriusXM.

«Είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος ξέρει πώς ξεκινήσαμε, φυσικά, με το “Versace”», είπε για ένα από τα πρώτα τραγούδια των Migos για το οποίο ο Drake ηχογράφησε ένα remix.

«Και από εκεί, ξέρετε, δημιουργήσαμε μία αδελφότητα. Πάντα μιλάω για το γεγονός ότι αυτή ήταν μία οικογένεια. Οι φίλοι μου στη μουσική βιομηχανία δεν είναι φίλοι, είναι οικογένεια. Έτσι, τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας», πρόσθεσε.

Ο Quavo και ο Offset δεν έχουν κάνει ακόμα κάποιο σχόλιο σχετικά με τον θάνατο του Takeoff, ωστόσο, ο Offset άλλαξε τη φωτογραφία του προφίλ του στο Instagram και ανέβασε μία φωτογραφία του Takeoff, ο οποίος ήταν επίσης ξάδελφός του.