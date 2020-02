Justin Bieber: Με συμμετοχές από Post Malone, Travis Scott και Quavo το «Changes»

Κορυφαία ονόματα της hip-hop σκηνής συναντά ο Justin Bieber στο καινούργιο άλμπουμ του.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στη νέα δισκογραφική δουλειά του Justin Bieber, το «Changes» που θα κυκλοφορήσει στις 14 Φεβρουαρίου.

Ο 25χρονος τραγουδιστής μοιράστηκε τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το επερχόμενο άλμπουμ του με μία ευφάνταστη ενέργεια στα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τις συνεργασίες που έχει πραγματοποιήσει.

Ο Justin Bieber επιβεβαίωσε με μία ανάρτησή στο Instagram το τελικό tracklist του «Changes» και τα ονόματα των καλλιτεχνών που έχει συναντήσει στο στούντιο.

Στο νέο άλμπουμ του pop star συμμετέχουν οι Post Malone, Travis Scott, Quavo, Kehlani, Lil Dicky, Summer Walker και Clever.

Ήδη έχει κυκλοφορήσει η συνεργασία του Justin Bieber με την ταλαντούχα Kehlani (στο τραγούδι «Get Me»), όπως και η συνύπαρξή του με την ανερχόμενη Summer Walker στο remix του «Yummy».

Γνωστή ήταν και η συνεργασία του με τον Quavo, παρότι δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη, καθώς οι δύο καλλιτέχνες εθεάθησαν πριν μερικές μέρες να γυρίζουν στο Λος Άντζελες το music video για το τραγούδι τους.

Το «Intentions», όπως είναι ο τίτλος του, θα κυκλοφορήσει αυτήν την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου.

Ένα τραγούδι με τίτλο «Second Emotion» θα σηματοδοτήσει την τρίτη δισκογραφική συνάντηση του Justin Bieber με τον Travis Scott, μετά το «No Sense» από το άλμπουμ «Purpose» (2015) του Καναδού τραγουδιστή και το «Maria I’m Drunk» από το άλμπουμ «Rodeo» (2015) του Αμερικανού ράπερ.

Σχεδόν τριάμισι χρόνια μετά το single «Deja Vu» (2016), ο Justin Bieber και ο Post Malone ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα τραγούδι με τίτλο «Forever», στο οποίο συμμετέχει επίσης ο πρωτοεμφανιζόμενος ράπερ Clever.

Το «Running Over» θα αποτελέσει την πρώτη επίσημη σύμπραξη του Justin Bieber με τον Lil Dicky. Ωστόσο θυμίζουμε ότι ο αστέρας της pop είχε συμμετάσχει μαζί με πληθώρα διάσημων καλλιτεχνών στο single «Earth» (2019) του Lil Dicky.

Το tracklist του «Changes»

1. All Around Me

2. Habitual

3. Come Around Me

4. Intentions (ft. Quavo)

5. Yummy

6. Available

7. Forever (ft. Post Malone & Clever)

8. Running Over (ft. Lil Dicky)

9. Take It Out On Me

10. Second Emotion (ft. Travis Scott)

11. Get Me (ft. Kehlani)

12. ETA

13. Changes

14. Confirmation

15. That’s What Love Is

16. At Least For Now

17. Yummy (Summer Walker Remix)