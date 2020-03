Justin Bieber: Η περιοδεία του μεταφέρεται σε μικρότερα γήπεδα λόγω χαμηλής ζήτησης

Η επερχόμενη περιοδεία του Justin Bieber για την προώθηση του νέου άλμπουμ του «Changes» μεταφέρεται σε μικρότερους συναυλιακούς χώρους, εξαιτίας ανησυχιών για την πορεία προπώλησης των εισιτηρίων.

Ο pop star έχει προγραμματίσει 45 συναυλίες στη βόρεια Αμερική στο πλαίσιο της περιοδείας «Changes Tour», που θα ξεκινήσει το Μάιο και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο, όμως το πλήθος των άδειων καθισμάτων είναι αδύνατο να κρυφτεί από τα πλάνα θέσεων των γηπέδων στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας προπώλησης εισιτηρίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Justin Bieber, έντεκα από τις προγραμματισμένες συναυλίες της περιοδείας μεταφέρονται σε γήπεδα μικρότερης χωρητικότητας.

Από τις αλλαγές επηρεάζονται οι συναυλίες του τραγουδιστή σε Χιούστον, Ντάλας, Οχάιο, Ουάσινγκτον, Νάσβιλ, Ντιτρόιτ και Ντένβερ, μεταξύ άλλων πόλεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το show του Justin Bieber στο Χιούστον μεταφέρθηκε από το NRG Stadium (χωρητικότητας 72.200 θέσεων) στο Toyota Center (19.000 θέσεων), η συναυλία του στο Νάσβιλ δεν θα διεξαχθεί στο Nissan Stadium (67.000 θέσεων) αλλά στο Bridgestone Arena (18.500 θέσεις), ενώ η βραδιά στην Ουάσινγκτον μεταφέρθηκε από το FedExField (82.000 θέσεων) στο Capital One Arena (20.656 θέσεων).

Σε κοινό ύφους κινούνται οι ανακοινώσεις από τους καινούργιους χώρους που θα φιλοξενήσουν τα shows του Justin Bieber, καθώς επικαλούνται «απρόβλεπτες περιστάσεις» για την αλλαγή της τοποθεσίας διεξαγωγής των συναυλιών.

Due to unforeseen circumstances, the Justin Bieber concert at Nissan Stadium is being relocated to Bridgestone Arena.

If you have purchased tickets already, you will receive an email from Ticketmaster with your new tickets. @justinbieber | #TheChangesTour pic.twitter.com/UAk9uywzsD

— Bridgestone Arena (@BrdgstoneArena) March 6, 2020