Justin Bieber: Ντεμπούτο στην κορυφή για το «Changes»

Το «Changes» είναι το έβδομο άλμπουμ του Justin Bieber που κατακτά την πρώτη θέση των ΗΠΑ.

Είναι επίσημο: Το νέο άλμπουμ «Changes» του Justin Bieber κάνει πανηγυρικό ντεμπούτο στην κορυφή του αμερικανικού Billboard 200, όπως επιβεβαιώνουν οι Nielsen Music/MRC Data.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του αστέρα της pop κυκλοφόρησε στις 14 Φεβρουαρίου από την Def Jam Recordings / Universal Music και κατέγραψε πωλήσεις ισοδύναμες των 231.000 άλμπουμ στην αμερικανική αγορά κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας της,

Το «Changes» πραγματοποίησε το τρίτο καλύτερο ντεμπούτο για το 2020 στις ΗΠΑ, πίσω μόνο από το «Music To Be Murdered By» του Eminem (279.000 πωλήσεις) και το «Manic» της Halsey (239.000 πωλήσεις).

Βέβαια τα νούμερα του «Changes» απέχουν πολύ από τις πωλήσεις που είχε καταγράψει στο ντεμπούτο του το προηγούμενο άλμπουμ του Justin Bieber, το «Purpose» που είχε κάνει είσοδο στο Νο. 1 του Billboard 200 με 649.000 πωλήσεις το Δεκέμβριο του 2015.

Από τις 231.000 μονάδες που συνέλεξε το «Changes», οι 126.000 προέρχονται από καθαρές πωλήσεις (φυσικές και ψηφιακές) και οι 101.000 από τις επιδόσεις στις υπηρεσίες streaming, όπου μετρήθηκαν 135 εκατομμύρια αναπαραγωγές για τα τραγούδια του άλμπουμ.

Το «Changes» είναι το έβδομο άλμπουμ του Justin Bieber που κατακτά την πρώτη θέση στις Ηνωμένες πολιτείες. Σε ηλικία 25 ετών (σ.σ. γίνεται 26 ετών την 1η Μαρτίου), ο pop star είναι ο νεότερος σόλο τραγουδιστής που καταφέρνει αυτό το ιστορικό επίτευγμα.

Το ρεκόρ κατείχε προηγουμένως ο Elvis Presley, ο οποίος ήταν 26 ετών και 11 μηνών όταν κέρδισε το έβδομο Νο. 1 άλμπουμ του.

Τα επτά άλμπουμ του Justin Bieber που έχουν βρεθεί στο Νο. 1 του Billboard 200 είναι τα: «My World 2.0» (2010), «Never Say Never: The Remixes EP» (2011), «Under The Mistletoe» (2011), «Believe» (2012), «Believe: Acoustic» (2013), «Purpose» (2015) και «Changes» (2020).

Νο. 1 και στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το «Changes» έκανε επίσης ντεμπούτο στην πρώτη θέση του βρετανικού chart, σηματοδοτώντας το πρώτο άλμπουμ του Justin Bieber μετά από 8 χρόνια κατακτά την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πρώτη και μοναδική μέχρι πρότινος δισκογραφική δουλειά του που είχε ανέβει στο νούμερο ένα του βρετανικού chart ήταν το «Believe» (2012).

Όπως επισημαίνει η Επίσημη Εταιρεία των Charts του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Justin Bieber κέρδισε τη μάχη της κορυφής με ισχνή διαφορά 150 μονάδων από τον Lewis Capaldi.