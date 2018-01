Ο τραγουδιστής – «βασιλιάς» του ίντερνετ δεν είναι άλλος από τον Justin Bieber, τον μεγαλύτερο άνδρα pop star του σήμερα.

Ο Justin Bieber σημειώνει ένα ακόμα επίτευγμα στην ψηφιακή εποχή.

Τι κοινό έχουν τα video clip για τα τραγούδια «Sorry», «Love Yourself», «What Do You Mean?» , «Where Are Ü Now» και «Baby»; Το καθένα από τα πέντε έχει «σπάσει» το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube και ο συγκεκριμένος αριθμός συνιστά ρεκόρ.

Επί του παρόντος, ο Καναδός αστέρας της pop είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που διαθέτει πέντε μουσικά βίντεο με επισκέψεις που ξεπερνούν αυτό το εντυπωσιακό νούμερο.

Αμέσως μετά στην κατάταξη, τέσσερα video clip με προβολές άνω του ενός δισεκατομμυρίου το καθένα έχουν ο Bruno Mars («Uptown Funk», «The Lazy Song», «That’s What I Like», «Just The Way You Are»), η Katy Perry («Roar», «Dark Horse», «Firework», «Last Friday Night») και ο Maluma («Chantaje», «Vente Pa’ Ca», «Felices los 4», «El Perdedor»).

Επιπροσθέτως, στον Justin Bieber ανήκει το κανάλι καλλιτέχνη με τους περισσότερους συνδρομητές στο YouTube, με το προφίλ του στο VEVO απαριθμεί πάνω από 30,2 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. Συνολικά, οι προβολές όλων των βίντεο στο λογαριασμό του ανέρχονται στο ιλιγγιώδες νούμερο των 15,6 δισεκατομμυρίων.

Το δημοφιλέστερο video clip του 23χρονου τραγουδιστή είναι, με χαοτική διαφορά από το δεύτερο, το «Sorry» που έχει προβληθεί 2,865 δισεκατομμύρια φορές.

Ακολουθεί το «What Do You Mean?» με 1,856 δισεκατομμύρια επισκέψεις.

Το «Baby» μετρά 1,793 δισεκατομμύρια προβολές, το «Love Yourself» 1,288 δισεκατομμύρια και το «Where Are Ü Now» με 1,024 δισεκατομμύρια «χτυπήματα» και στα τρία βίντεο.

Τα «Sorry», «What Do You Mean?» και «Love Yourself» προέρχονται από το τελευταίο άλμπουμ του Justin Bieber, το «Purpose» που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2015.

Το «Baby» με τη συμμετοχή του Ludacris ήταν μία από τις πρώτες επιτυχίες του, το 2010.

Το «Where Are Ü Now» ήταν ένα τραγούδι των «Jack Ü», δηλαδή της συνεργατικής προσπάθειας των DJs – παραγωγών Skrillex και Diplo, το οποίο κέρδισε ένα βραβείο Grammy για την «Καλύτερη Dance Ηχογράφηση».