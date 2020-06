Justin Bieber: Τον κατηγορούν ότι βίασε δύο γυναίκες – Η απάντηση του τραγουδιστή

«Αυτή η ιστορία είναι πρακτικά αδύνατη και γι’ αυτό θα συνεργαστώ με τις αρχές για να αναλάβω νομική δράση», τονίζει ο Jusitn Bieber.

Ο Justin Bieber αρνείται τις κατηγορίες ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε μία νεαρή γυναίκα σε δωμάτιο ξενοδοχείου το 2014.

Μία γυναίκα που φέρεται να ονομάζεται Danielle ισχυρίστηκε μέσω ανάρτησής της σε ένα ανώνυμο λογαριασμό στο Twitter ότι συνάντησε τον Καναδό τραγουδιστή το 2014 σε εκδήλωση του στην μπυραρία Banger’s Sausage House & Beer Garden στο Όστιν του Τέξας.

Ο Justin Bieber βρισκόταν μάλιστα εκείνο το διάστημα στην πόλη μαζί με την τότε σύντροφό του Selena Gomez.

Η γυναίκα περιγράφει ότι μετά το πέρας της εκδήλωσης μετέβη στο ξενοδοχείο Four Seasons Hotel στο οποίο υποτίθεται ότι διέμενε ο τραγουδιστής με σκοπό να περάσει χρόνο με τον pop star και τους φίλους του και ισχυρίζεται ότι δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον Bieber.

Anonymous woman accuses Justin Bieber of sexually assaulting her at the Four Seasons in 2014, Bieber’s camp deny the claims and say he was staying at an Airbnb on that date. pic.twitter.com/nXMSQMqmpi — Pop Crave (@PopCrave) June 21, 2020

Αφού οι ισχυρισμοί της «Danielle» άρχισαν να κάνουν το γύρο των κοινωνικών δικτύων, η Alison Kaye, πρόεδρος της SB Projects του Scooter Braun, έστειλε μήνυμα σε λογαριασμό θαυμαστών του Justin Bieber στο Instagram και χαρακτήρισε τις κατηγορίες της γυναίκας «πρακτικά αδύνατους».

Σύμφωνα με την Kaye, ο τραγουδιστής πέρασε το συγκεκριμένο βράδυ σε κατάλυμα Airbnb και όχι στο Four Seasons.

Κατηγορίες και από δεύτερη γυναίκα

Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα μία influencer με το όνομα Kadi υποστήριξε ότι έχει πέσει και εκείνη θύμα σε σεξουαλικής επίθεσης από τον Bieber.

«Πιστεύω την Danielle», έγραψε σε ανάρτησή της στα social media και εξήγησε ότι ένας σωματοφύλακας την προσκάλεσε να επισκεφθεί τον Justin Bieber στο ξενοδοχείο του.

Σύμφωνα με την Kadi, ο Bieber την τράβηξε στο μπάνιο και κλείδωσε την πόρτα: «Άρχισε να με φιλάει, να αγγίζει το σώμα μου και να με χαϊδεύει. Του ζήτησα να σταματήσει και συνέχισα να λέω ότι δεν μπορώ να κάνω σεξ με κανέναν πριν παντρευτώ», ανέφερε.

Η γυναίκα περιέγραψε στη συνέχεια με λεπτομέρειες που σοκάρουν ότι ο τραγουδιστής επιχείρησε να τη βιάσει.

«Τότε Bieber με έσπρωξε στο κρεβάτι. Με καθήλωσε κάτω, κατέβασε το κολάν μου και το σορτς του και διείσδυσε μέσα μου. Με εκνεύρισα και τον έσπρωξα και τον χτύπησα ανάμεσα στα πόδια και έφυγα γρήγορα από το σαλόνι», έγραψε.

Για να αποδείξει τους ισχυρισμούς της, η Kadi δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη συνομιλία της με τον σωματοφύλακα του pop star.

Η απάντηση του Justin Bieber

Ο Justin Bieber έλυσε τη σιωπή του και απάντησε στις κατηγορίες με μία σειρά αναρτήσεων στο λογαριασμό του στο Twitter.

«Δεν συζητάω κανονικά τέτοια πράγματα καθώς έρχομαι αντιμέτωπος με τυχαίες κατηγορίες σε όλη την καριέρα του, όμως αφού μίλησα με τη σύζυγό μου και την ομάδα μου αποφάσισα να μιλήσω για ένα ζήτημα απόψε», έγραψε.

I don’t normally address things as I have dealt with random accusations my entire career but after talking with my wife and team I have decided to speak up on an issue tonight. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

«Οι φήμες είναι φήμες, αλλά η σεξουαλική κακοποίηση είναι κάτι που δεν το παίρνω ελαφρά. Ήθελα να μιλήσω αμέσως, αλλά με σεβασμό στα τόσα πολλά θύματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά με αυτά τα ζητήματα, ήθελα να βεβαιωθώ ότι συγκέντρωσα τα γεγονότα πριν κάνω οποιαδήποτε δήλωση», σημείωσε ο Καναδός.

Rumors are rumors but sexual abuse is something I don’t take lightly. I wanted to speak out right away but out of respect to so many victims who deal with these issues daily I wanted to make sure I gathered the facts before I made any statement. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

«Τις τελευταίες 24 ώρες εμφανίστηκε ένα νέος λογαριασμός στο Twitter που είπε μια ιστορία ότι ενεπλάκην σε σεξουαλική κακοποίηση στις 9 Μαρτίου 2014 στο Όστιν του Τέξας, στο ξενοδοχείο Four seasons. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτήν την ιστορία. Στην πραγματικότητα, όπως θα δείξω σύντομα, δεν ήμουν ποτέ παρών σε εκείνη την τοποθεσία», συνέχισε.

In the past 24 hours a new Twitter appeared that told a story of myself involved with sexual abuse on March 9, 2014 in Austin Texas at the Four seasons hotel. I want to be clear. There is no truth to this story. In fact as I will soon show I was never present at that location. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

«Όπως αναφέρει η ιστορία της, έκανα έκπληξη στο κοινό στο Όστιν κατά τη διάρκεια του SXSW και εμφανίστηκα στη σκηνή με τον τότε βοηθό μου και τραγούδησα μερικά τραγούδια. Αυτό που δεν γνώριζε το συγκεκριμένο άτομο ήταν ότι παρακολούθησα εκείνο το show με την τότε σύντροφό μου Selena Gomez», αποκάλυψε ο Justin Bieber.

As her story told I did surprise a crowd in Austin at Sxsw where I appeared on stage with my then assistant side stage and sang a few songs. What this person did not know was that I attended that show with my then gf Selena Gomez — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

These photos clearly show me on stage with my assistant sidestage and the other with both of us in the streets of Austin afterwards on March 9 2014 pic.twitter.com/WlC6KAvJOZ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

«Ο άλλος λόγος που αυτή η ιστορία λέει ότι έμεινα στο Four Seasons ήταν επειδή ένα tweet από τις 10 Μαρτίου 2014 και όχι από τις 9 του μήνα ανέφερε με είδαν εκεί», σχολίασε ο Bieber και παρέθεσε το συγκεκριμένο tweet.

The other reason this story might say I was staying at the four seasons was because a tweet from 2014 on March 10th not the the 9th says they saw me there . This is that tweet pic.twitter.com/piTHxjajvi — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

«Ωστόσο, δεν έμεινα ποτέ στο Four Seasons στις 9 ή στις 10 (Μαρτίου). Το συγκεκριμένο άτομο έγραψε ένα άλλο tweet νωρίτερα στο οποίο λέει ότι με είδαν στο εστιατόριο την επόμενη νύχτα και όχι στο ξενοδοχείο», εξήγησε.

However I never stayed at the four seasons on the 9th or the 10th. This person put another tweet up earlier saying they saw me at the restaurant the following night not the hotel pic.twitter.com/K4WHNRlC6k — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Ο Justin Bieber κοινοποίησε επιπλέον την απόδειξη από το κατάλυμα Airbnb στο Όστιν στο οποίο πέρασε εκείνη τη νύχτα μαζί με τη Selena Gomez και από το ξενοδοχείο της αλυσίδας Westin στο οποίο έμεινε στη συνέχεια.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

«Έχουμε επίσης επιβεβαιώσει με τον περιφερειακό διευθυντή των Four Seasons ότι δεν ήμουν ποτέ στο χώρο τους στις 9 Μαρτίου 2014 και πως δεν επισκέφθηκα το ξενοδοχείο στις 9 ή στις 10 και παροτρύνω όλους τους εκπροσώπους του Τύπου να τους ρωτήσουν αν χρειαστεί ή αν το θελήσουν», τόνισε.

Ο Justin Bieber ολοκλήρωσε τις αναρτήσεις του γράφοντας ότι θα απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να τροχοδρομήσει όλες τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων του.

«Κάθε ισχυρισμός για σεξουαλική κακοποίηση πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά και γι’ αυτό ήταν απαραίτητη απάντησή μου. Ωστόσο, αυτή η ιστορία είναι πρακτικά αδύνατη και γι’ αυτό θα συνεργαστώ με το Twitter και τις αρχές για να αναλάβω νομική δράση», υπογράμμισε.