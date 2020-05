Ο Justin Bieber και η Hailey Baldwin απολαμβάνουν την καραντίνα

«Νιώθω ότι μαθαίνουμε ο ένας τον άλλο ακόμα καθημερινά», λέει ο Justin Bieber για τη σχέση του με τη Hailey Baldwin κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Ο Justin Bieber και η Hailey Baldwin αξιοποιούν στο έπακρο το χρόνο που περνούν μαζί κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σπίτι λόγω της πανδημίας.

Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς «The Biebers On Watch» που δημιούργησαν σε συνεργασία με το Facebook Watch, ο 26χρονος τραγουδιστής και το 23χρονο μοντέλο ανταλλάζουν ερωτήσεις για τη ζωή τους στην καραντίνα.

Η Hailey υποστηρίζει ότι δεν είναι άσχημο να βρίσκεται συνέχεια μαζί με το σύζυγό της: «Είναι διασκεδαστικό να έχουμε αυτόν τον επιπλέον χρόνο μαζί».

«Νιώθω ότι μαθαίνουμε ο ένας τον άλλο ακόμα καθημερινά», προσθέτει ο Justin, ο οποίος επρόκειτο να ξεκινήσει στις 14 Μαΐου παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του νέου άλμπουμ του «Changes».

«Ελπίζω να μην σταματήσουμε ποτέ να μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι ο στόχος μου στο γάμο, μέχρι να γίνουμε 100 να μαθαίνουμε συνέχεια κάτι νέο για τον άλλο», συμπληρώνει η Hailey.

Το νέο επεισόδιο για το «The Biebers On Watch» ακολουθεί το ζευγάρι καθώς παίζει, γυμνάζεται και παρακολουθεί το ντοκιμαντέρ «The Last Dance» για το Michael Jordan, ενώ βλέπουμε και τον Justin Bieber να ακολουθεί θεραπεία για τη νόσο του Λάιμ με την οποία δίνει μάχη τα τελευταία χρόνια.

Η Hailey Baldwin δηλώνει επίσης χαρούμενη που η περιοδεία του συζύγου της ακυρώθηκε λόγω του κορονοϊού.

«Όταν γίνει η περιοδεία γίνει και βγεις έξω θα είσαι τόσο δυνατός και υγιής και αυτό με κάνει να νιώθω λίγο καλύτερα», λέει το μοντέλο.