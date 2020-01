Ο Justin Bieber ετοιμάζει music video μαζί με τον Quavo

Ένα από τα νέα τραγούδια του έντυσε με εικόνα ο Justin Bieber.

Ο Justin Bieber εθεάθη να γυρίζει ένα καινούργιο music video μαζί με τον Quavo.

Ο αστέρας της pop προμήνυσε πρόσφατα τη συνεργασία του με το μέλος των Migos δημοσιεύοντας στις ιστορίες του προφίλ του στο Instagram ένα απόσπασμα από το τραγούδι που θα μοιραστούν, του οποίου την παραγωγή έχει κάνει ο Murda Beatz.

Την περασμένη Παρασκευή ο Justin Bieber και ο Quavo επισκέφθηκαν παιδικό σταθμό του Λος Άντζελες, όπου έκαναν σε ευχάριστο κλίμα τα γυρίσματα για το music video της συνεργασίας τους.

Την παράσταση έκλεψαν τα μικρά παιδιά του σταθμού που συμμετείχαν στο βίντεο χορεύοντας χαριτωμένα στο ρυθμό του τραγουδιού.

Παρότι δεν γνωρίζουμε ακόμα τον τίτλο του τραγουδιού, οι στίχοι του επιβεβαιώνουν ότι το νέο άλμπουμ του Justin Bieber θα είναι επηρεασμένο από την αφοσίωση του τραγουδιστή στο χριστιανισμό.

«Δεν είναι αστείο πως τα χρήματα, τα αυτοκίνητα και τα ρούχα δεν ήταν τίποτα μέχρι που γνώρισα τον Ιησού / Και δεν είναι αστείο πως κοιτάζεις στον ουρανό και βλέπεις τα αστέρια και το φεγγάρι και ακόμα δεν τα πιστεύεις», ραπάρει ο 25χρονος Καναδός.

Το εν λόγω τραγούδι θα αποτελέσει την τρίτη συνεργασία του Justin Bieber και του Quavo.

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν συναντηθεί ξανά στα singles «I’m The One» (2017) και «No Brainer» (2018) του DJ Khaled, στα οποία συμμετείχαν επίσης ο Chance the Rapper και ο Lil Wayne (σ.σ. μόνο στο «I’m The One»).