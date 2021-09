Ο Justin Bieber επιστρέφει στη σκηνή των MTV VMA μετά από έξι χρόνια

Ο Justin Bieber θα τραγουδήσει ζωντανά στη σκηνή των MTV Video Music Awards 2021.

Έξι χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή του στη διοργάνωση, το 2015, όπου τραγούδησε το single «What Do You Mean?», ο Justin Bieber πρόκειται να λαμπρύνει και πάλι τη σκηνή των MTV Video Music Awards στο πλαίσιο της φετινής τελετής απονομής των βραβείων.

Εκτός από την επική εμφάνιση που αναμένεται ο πραγματοποιήσει, ο Justin Bieber έχει πολλούς λόγους για να γιορτάσει καθώς ηγείται των υποψηφιοτήτων για τα MTV Video Music Awards 2021 έχοντας προταθεί για επτά βραβεία, τα περισσότερα από κάθε άλλο καλλιτέχνη φέτος.

Μεταξύ άλλων, ο αστέρας της pop διεκδικεί δύο από τα μεγαλύτερα βραβεία της βραδιάς: Για το Βίντεο της Χρονιάς με τη συμμετοχή του στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Popstar» του DJ Khaled και του Drake και για τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς.

Επίσης είναι υποψήφιος για τα βραβεία της Καλύτερης Συνεργασίας και του Καλύτερου Pop Βίντεο με το single «Peaches» με τη συμμετοχή του Daniel Caesar και του Giveon, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως.

Κατά μήκος της καριέρας του, ο Justin Bieber έχει κερδίσει τέσσερα βραβεία στα MTV Video Music Awards, μεταξύ των οποίων το βραβείο για τον Καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενο Καλλιτέχνη στην πρώτη του εμφάνιση στη διοργάνωση, το 2010.

Η σκηνή των MTV Video Music Awards 2021 θα φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής.

Οι Camila Cabello, Chlöe, Doja Cat, Foo Fighters, Kacey Musgraves, Lil Nas X, Lorde, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, twenty one pilots είναι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες για τους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους στη βραδιά της τελετής απονομής.

Τα MTV Video Music Awards 2021 θα διεξαχθούν την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στο «Barclays Center» του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης με παρουσιάστρια την Doja Cat.

