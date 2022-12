Ο Justin Bieber εγκαινίασε την εταιρεία παροχής καθαρού νερού Generosity στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ

«Θέλω ο κόσμος να έχει πρόσβαση στο καλύτερο νερό», δηλώνει ο Justin Bieber.

Ο Justin Bieber ξεκίνησε την αποστολή του να κάνει το πόσιμο νερό στον κόσμο περισσότερο βιώσιμο.

Ο 28χρονος τραγουδιστής και ο επιχειρηματικός συνεργάτης του Micah Cravalho έχουν εξελίξει το εμπορικό σήμα εμφιαλωμένου νερού Generosity σε μια εταιρεία τεχνολογίας νερού που παρέχει υψηλής ποιότητας αλκαλικό νερό σε επαναγεμιζόμενα σιντριβάνια σε όλο τον κόσμο.

Ο Justin Bieber και ο Micah Cravalho παρουσίασαν 150 σιντριβάνια νερού αυτόν τον μήνα στο Κατάρ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Ο αστέρας της pop μίλησε για την πρωτοβουλία κοινωνικού αντίκτυπου της εταιρείας στο CNN: «Θέλω ο κόσμος να έχει πρόσβαση στο καλύτερο νερό. Θέλω επίσης οι χώρες να γνωρίζουν πώς να προστατεύουν καλύτερα τους ανθρώπους τους. Η υπερβολική χρήση του πλαστικού μας βλάπτει, πρέπει να γίνουμε περισσότερο βιώσιμοι», είπε.

Η Generosity έχει ως στόχο να προσφέρει νερό υψηλής ποιότητας, αλλά και να μειώσει την κυκλοφορία πλαστικών μιας χρήσης.

«Φιλοδοξούμε να γίνουμε παγκόσμιοι ηγέτες στην τεχνολογία του νερού, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ξαναγεμίζουν προϊόντα ως εναλλακτική λύση στις συσκευασίες μιας χρήσης», πρόσθεσε ο Cravalho.

Ο Justin Bieber και ο Micah Cravalho επισκέφθηκαν πρόσφατα το Κατάρ και συναντήθηκαν με τη Σεΐχα Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, αδελφή του εμίρη της χώρας.

«Έχοντας συμμετάσχει σε προσπάθειες καθαρισμού παραλιών στο Κατάρ για πολλά χρόνια, έχω δει από πρώτο χέρι τις επιπτώσεις της ρύπανσης στο φυσικό μας περιβάλλον», δήλωσε η Al Mayassa.

«Μέσω πρωτοβουλιών όπως αυτές που αναλαμβάνονται από την Generosity και την Ανώτατη Επιτροπή, καθώς και μέσω έργων όπως τα μπουκάλια νερού FIFA World Cup Qatar 2022 Art, τα οποία συγκεντρώνουν την παγκόσμια καλλιτεχνική κοινότητα για να υποστηρίξουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον, ενθαρρυνόμαστε όλοι να κάνουμε το καθήκον μας κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πέραν αυτού», τόνισε.

Η Generosity συνδέεται με οποιαδήποτε πηγή νερού και έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί υψηλής ποιότητας επαναγεμιζόμενο αλκαλικό νερό που διανέμεται μέσω των βιώσιμων σιντριβανιών της, τα οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, θα βρεθούν εμπορικά σε μεγάλους χώρους, φεστιβάλ και σε σπίτια το 2023.

Ο Justin Bieber βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των πρωτοβουλιών κοινωνικού αντίκτυπου στο Χόλιγουντ με τη συμμετοχή του σε οργανώσεις όπως η Pencils of Promise, η οποία χτίζει σχολεία σε χώρες του τρίτου κόσμου. Συγκέντρωσε επίσης πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια για το ίδρυμα First Responders Children’s Foundation μέσα τη συνεργασίας με την Ariana Grande το 2020 στο τραγούδι «Stuck With U».