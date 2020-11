Ο Justin Bieber διασκευάζει το «Rockin’ Around The Christmas Tree»

Ο Justin Bieber φέρνει νέα πνοή σε ένα από τα πιο κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Το Amazon Music κηρύσσει την έναρξη της εορταστικής περιόδου κυκλοφορώντας μια σειρά από ολοκαίνουργιο χριστουγεννιάτικο περιεχόμενο για τους χρήστες του, όπως αποκλειστική μουσική από κορυφαίους καλλιτέχνες, εκατοντάδες playlists και εορταστικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και πολλά άλλα.

Στο πλαίσιο των εορταστικών ενεργειών για τα φετινά Χριστούγεννα το Amazon Music παρουσιάζει επίσης μια μοναδική διασκευή του Justin Bieber στο κλασικό τραγούδι «Rockin’ Around The Christmas Tree» της Brenda Lee.

«Το “Rockin’ Around The Christmas Tree” ήταν πάντα ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια για τις γιορτές και είμαι ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι με το Amazon Music για να μοιραστώ τη δική μου εκδοχή με τους θαυμαστές μου», δήλωσε ο Justin Bieber.

Το «Rockin’ Around The Christmas Tree» κυκλοφόρησε το 1958 φέροντας την υπογραφή του Αμερικανού τραγουδοποιού Johnny Marks, ο οποίος έγραψε πολλά ακόμα διαχρονικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, όπως τα «Rudolph, The Red-Nosed Reindeer» (γνωστό στα ελληνικά ως «Ρούντολφ, το Ελαφάκι»), «A Holly Jolly Christmas», «I Heard The Bells On Christmas Day» και άλλα.

Η εκτέλεση της Brenda Lee εκτιμάται ότι είχε σημειώσει πάνω από 25 εκατομμύρια πωλήσεις, ενώ αποτελεί το τέταρτο χριστουγεννιάτικο single με τα περισσότερα digital downloads.

Το «Rockin’ Around The Christmas Tree» δεν είναι το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι του Justin Bieber.

To 2011 ο αστέρας της pop είχε κυκλοφορήσει το «Under The Mistletoe», ένα άλμπουμ με διασκευές κλασικών κομματιών και πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 και έγινε διπλά πλατινένιο στην Αμερική.