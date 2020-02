Justin Bieber: Το πολυαναμενόμενο άλμπουμ «Changes» κυκλοφορεί

Το «Changes» είναι πολλά παραπάνω από το πέμπτο άλμπουμ του Justin Bieber.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του Justin Bieber μόλις κυκλοφόρησε.

Το «Changes» είναι πολλά παραπάνω από το πέμπτο άλμπουμ του Justin Bieber, ενός καλλιτέχνη που έγινε είδωλο σε τρυφερή ηλικία και γνώρισε τόσο την καλή όσο και την άσχημη πλευρά της δόξας.

Είναι ένα άλμπουμ που επισφραγίζει το τέλος ενός ταραχώδους βίου και την αρχή μίας νέας ζωής που έχει βρει γερά θεμέλια στο γάμο του τραγουδιστή με τη Hailey Baldwin.

Είναι μία κατάθεση ψυχής για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Είναι μία ειλικρινής εξομολόγηση για τους προσωπικούς δαίμονες με τους οποίους πάλεψε ο Justin Bieber. Είναι μία λεπτομερής καταγραφή της θεραπευτικής επίδρασης που είχε για τον αστέρα της pop η δημιουργία αυτού του άλμπουμ.

Η πλειονότητα του άλμπουμ κινείται σε R&B ρυθμούς, ύφος γνώριμο για τον τραγουδιστή, παρότι τον έχουμε συνηθίσει σε pop ήχους.

Στη μεγάλη δισκογραφική επάνοδο του Justin Bieber έχουν συνεισφέρει κορυφαία ονόματα της hip-hop και της R&B σκηνής.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ενώνει τις δυνάμεις του με τους Post Malone, Travis Scott, Quavo, Kehlani, Lil Dicky, Summer Walker και Clever, αναδεικνύοντας το άλμπουμ «Changes» σε μία ελκυστική πρόταση για ετερόκλητους ακροατές.

Προάγγελοι του «Changes» ήταν το αισθησιακό single «Yummy», το ατμοσφαιρικό «Get Me» με τη συμμετοχή της Kehlani και το «Intentions» σε συνεργασία με τον Quavo.



Το tracklist του «Changes»

1. All Around Me

2. Habitual

3. Come Around Me

4. Intentions (ft. Quavo)

5. Yummy

6. Available

7. Forever (ft. Post Malone & Clever)

8. Running Over (ft. Lil Dicky)

9. Take It Out On Me

10. Second Emotion (ft. Travis Scott)

11. Get Me (ft. Kehlani)

12. ETA

13. Changes

14. Confirmation

15. That’s What Love Is

16. At Least For Now

17. Yummy (Summer Walker Remix)