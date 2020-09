Justin Bieber και Chance the Rapper μοιράζουν 200.000 δολάρια στους θαυμαστές τους

Αφού συνεργάστηκαν στο single «Holy», ο Justin Bieber και ο Chance the Rapper ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αξιέπαινη πρωτοβουλία.

Οι δύο καλλιτέχνες ανακοίνωσαν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα την πρόθεσή τους να ευχαριστήσουν έμπρακτα τους θαυμαστές τους για τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν στο «Holy», το νέο τραγούδι του αστέρα της pop.

O Justin Bieber και ο Chance the Rapper πρόκειται να δωρίσουν συνολικά 250.000 δολάρια στους θαυμαστές τους που θα μοιραστούν τις προσωπικές ιστορίες με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.

Οι αναρτήσεις του 26χρονου τραγουδιστή και του 27χρονου ράπερ στο Twitter κατακλύστηκαν από πολυάριθμα μηνύματα θαυμαστών τους οι οποίοι περιέγραφαν συνοπτικά τα προβλήματα με τα οποία ήρθαν αντιμέτωποι κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης περιόδου.

Thanks for the love on Holy. @chancetherapper and I are partnering with Cash App to give away a total of $250k today to those affected by these hard times. Tell us your story if you feel like sharing. To enter drop your $cashtag & use #JBChanceHoly pic.twitter.com/zbTWGQIHYi

Όπως προκύπτει από τις αναρτήσεις των πρώτων τυχερών, κάθε άτομο που επιλέγεται λαμβάνει το ποσό των 500 δολαρίων.

Η ενέργεια του Justin Bieber και του Chance the Rapper έφερε στο φως συγκινητικές ιστορίες.

Μεταξύ αυτών μια θαυμάστρια του pop star, η οποία ανέφερε τόσο το δικό της σπίτι όσο και το σπίτι της μητέρας της και του συντρόφου υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το καταστροφικό πέρασμα του Τυφώνα Laura στη Λουιζιάνα στις 27 Αυγούστου.

Αν και ο Justin Bieber έχει αναφέρει ότι το «Holy» σηματοδοτεί την έναρξη ενός καινούργιου κεφαλαίου για εκείνον, μόλις λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Changes», μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει άλλα σχέδια για τη συνέχεια.

JUSTIN I AM SOBBING AND SHAKING AT WORK YOU HAVE NO IDEA HOW MUCH THIS WILL HELP US! Thank you SO MUCH! 😭😭😭 I COULD NEVER THANK YOU ENOUGH! LOVE YOU SO MUCH! #JBCHANCEHOLY pic.twitter.com/nuELTS5H2W

— THANK YOU JUSTIN! (@HABITUALKATY) September 24, 2020