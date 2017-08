Ένας super star δεν επαναπαύεται στις «δάφνες» της επιτυχίας. Ο Justin Bieber δίνει συνέχεια στο σερί με νέο τραγούδι.

Ο Justin Bieber δεν πτοείται και αφήνει το στίγμα του με μία ολοκαίνουρια, αιφνιδιαστική κυκλοφορία!

Είναι αλήθεια ότι ακολούθησε πολύς θόρυβος την απόφαση του Καναδού καλλιτέχνη να ματαιώσει τις 14 εναπομείνασες συναυλίες της περιοδείας του. Διαδόθηκαν πολλά σενάρια σχετικά με τα κίνητρα και την αιτία. Υπήρξαν ακόμη και ψίθυροι για το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε… διετή παύση από τη μουσική.

Ο Justin Bieber είναι ο απόλυτος super star της γενιάς του και για το λόγο αυτό βάζει τέλος στις ανυπόστατες φήμες με τον καλύτερο τρόπο: Διευρύνοντας την κυριαρχία του στα charts όλου του κόσμου.

Μετά τον τελευταίο ολοκληρωμένο δίσκο του, το «Purpose», ο Justin Bieber επιδόθηκε σε μία σειρά συνεργασιών που τον κράτησαν εδώ και ένα χρόνο σε τροχιά κορυφής.

Από το «Cold Water» των Major Lazer με τη ΜØ και το «Let Me Love You» του DJ Snake έως το «2U» με τον David Guetta, το «I’m The One» του DJ Khaled και το πασίγνωστο πια (remix του) «Despacito», ο 23χρονος τραγουδιστής μέτρησε μόνο διεθνή hits.

Ο Justin Bieber δεν επαναπαύεται στις «δάφνες» της επιτυχίας και συνεχίζει στο ίδιο δυναμικό τέμπο με την πρώτη προσωπική κυκλοφορία του ύστερα από δύο χρόνια. Την ανακοίνωση την έκανε ο ίδιος μέσω Twitter, αιφνιδιάζοντας τα 99,1 εκατομμύρια των ακολούθων του.

Το νέο τραγούδι του έχει τον τίτλο «Can We Still Be Friends». Αν θυμάστε, είναι ένα single από το οποίο είχε διαρρεύσει ένα απόσπασμα στο τέλος του Ιουνίου και τώρα έχει -φυσικά- αποσυρθεί από το διαδίκτυο.

Το «Can We Still Be Friends» θα κυκλοφορήσει την προσεχή Παρασκευή, 18 Αυγούστου. Θα είναι η μοναδική έκπληξη του Justin Bieber; Μείνετε συντονισμένοι!

Can we still be friends — Justin Bieber (@justinbieber) August 13, 2017

Friday — Justin Bieber (@justinbieber) August 13, 2017