Το ολοκαίνουριο τραγούδι του Justin Bieber μόλις κυκλοφόρησε για να συναρπάσει και να κατακτήσει την κορυφή.

Ο Justin Bieber προσθέτει στο ενεργητικό του άλλη μία επιτυχία που διευρύνει την κυριαρχία του στα charts ολόκληρου του πλανήτη.

Σχεδόν δύο έτη μετά το τελευταίο ολοκληρωμένο δίσκο του, το «Purpose», ο Καναδός αστέρας έχει επιδοθεί σε μία σειρά συνεργασιών που τον κράτησαν εδώ και ένα χρόνο σε τροχιά κορυφής.

Από το «Cold Water» των Major Lazer με τη ΜØ και το «Let Me Love You» του DJ Snake έως το «2U» με τον David Guetta, το «I’m The One» του DJ Khaled και το λάτιν τυφώνα του «Despacito» του Louis Fonsi και του Daddy Yankee, ο Justin Bieber έχει μετρήσει μόνο διεθνή hits.

Ενώ απέχει μία μόλις εβδομάδα από το να ισοφαρίσει και δύο εβδομάδες από το να ξεπεράσει το ρεκόρ παραμονής στο Νο1 του «Bilboard Hot 100» με το «Despacito» και να γράψει ιστορία, ο απόλυτος pop star της γενιάς του δεν επαναπαύεται και αφήνει το στίγμα του με μία ολοκαίνουρια κυκλοφορία.

Το πρώτο προσωπικό τραγούδι του Justin Bieber έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια τιτλοφορείται «Friends» και είναι μία συνεργασία με τον παραγωγό BloodPop, υπεύθυνο για το Νο1 «Sorry» από το «Purpose» και για τα τραγούδια της Lady Gaga στο «Joanne».

Το electro single που μόλις κυκλοφόρησε από τη Republic Records / Universal υπογράφουν επιπλέον μαζί με τον τραγουδιστή και τον παραγωγό, η Julia Michaels και ο Justin Trunter (Britney Spears, Imagine Dragons, Maroon 5, DNCE κ.ά.).

Επί του παρόντος, το «Friends» είναι διαθέσιμο μόνο στις πλατφόρμες αγοράς και streaming μουσικής.

Ακούστε το στο Spotify:

Ή στο Apple Music: