Justin Bieber: Αυτός είναι ο τίτλος του νέου τραγουδιού του

Ο Justin Bieber αποκαλύπτει τον τίτλο του τραγουδιού που θα κυκλοφορήσει αυτή την εβδομάδα.

Την περασμένη Παρασκευή ο αστέρας της pop αιφνιδίασε τους θαυμαστές του με μια αινιγματική ανάρτηση που έδινε ραντεβού για τις 18 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να μοιράζεται λεπτομέρειες για τα σχέδιά του.

Ο 26χρονος τραγουδιστής συνέχισε την αντίστροφη μέτρηση τα εικοσιτετράωρα που ακολούθησαν, αποφεύγοντας να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες.

Ωστόσο η ιστοσελίδα jbsoon.com που δημιουργήθηκε για το pre-save της νέας μουσικής του Justin Bieber, ανανεώθηκε με την επιγραφή «Holy», που φέρεται να αποτελεί τον τίτλου του καινούργιου single που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Αν και δεν αναφέρεται στον ιστότοπο το όνομα κάποιου άλλου καλλιτέχνη, έντονες φήμες υποστηρίζουν ότι στο τραγούδι είναι πιθανό να συμμετάσχει ο Chance the Rapper.

— Chance The Rapper (@chancetherapper) September 14, 2020