Justin Bieber, Avril Lavigne και άλλοι Καναδοί καλλιτέχνες τραγουδούν κατά του κορονοϊού

«Οι Καλλιτέχνες Μπορούν» να ενώσουν τον κόσμο εν μέσω της πανδημίας.

Ο Justin Bieber και η Avril Lavigne συγκαταλέγονται στους Καναδούς καλλιτέχνες που τραγουδούν από τα σπίτια τους για να στηρίξουν το έργο του Καναδικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Tyler Shaw από το Τορόντο είχε την παρόρμηση να διασκευάσει την επιτυχία «Lean On Me» (1972) του Bill Withers, που έφυγε από τη ζωή στις 30 Μαρτίου.

Με τη βοήθεια του φίλου και συναδέλφου του καλλιτέχνη Fefe Dobson, η ιδέα του εξελίχθηκε γρήγορα σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για την καταπολέμηση του COVID-19 μέσω του Καναδικού Ερυθρού Σταυρού.

«Διάβαζα ξανά τους στίχους και (συνειδητοποίησα ότι) είναι ένα τραγούδι γεμάτο νόημα», δήλωσε ο 27χρονος Tyler Shaw.

«Αντιλήφθηκα ότι το τραγούδι ότι θα ταίριαζε αρκετά με αυτό που περνάει ο Καναδάς αυτή τη στιγμή, αυτό που περνά ο κόσμος περνά, με τον COVID-19. Όλα συνέβησαν μέσα σε ένα λεπτό είπα: “Πρέπει να το τραγουδήσω, αλλά περιμένω ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο”», περιέγραψε.

Τελικά στη διασκευή του «Lean On Me» συμμετείχαν πάνω από 25 Καναδοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Avril Lavigne, ο Bryan Adams, ο Geddy Lee των Rush, ο Justin Bieber, ο Michael Bublé, ο Johnny Orlando και οι Walk off the Earth, που ένωσαν τις δυνάμεις τους υπό την επωνυμία «Artists Can» (Οι Καλλιτέχνες Μπορούν).

«Ήταν τρεις τρελές εβδομάδες, αλλά το κάναμε», είπε ο Shaw. «Ευτυχώς, έχουμε 2020 και έχουμε την τεχνολογία να ηχογραφήσουμε στο σπίτι, είτε σε ένα iPhone είτε σε ένα οικιακό στούντιο και να στείλουμε τα αρχεία μέσω email».

Το βίντεο του φιλανθρωπικού single έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής (26/04) στο τέλος του τηλεοπτικού μαραθωνίου «Stronger Together» του Καναδά, που προβλήθηκε ταυτοχρόνως από πολλαπλούς σταθμούς της χώρας στοχεύοντας στη συγκέντρωση χρημάτων για τράπεζες τροφίμων και τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή.

Το βίντεο αρχίζει με μία αφιέρωση στον Bill Withers: «Προς τον εκλιπόντα, τον σπουδαίο Bill Withers. Σε ευχαριστούμε για τους στίχους σου και το μήνυμά σου που έδωσε έμπνευση. Είμαστε ευγνώμονες που στηριζόμαστε στη μουσική κατά τη διάρκεια της δικής μας περιόδου ανάγκης. Η μουσική κληρονομιά σου ζει μέσα από εμάς».

Η διασκευή του «Lean On Me» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα από τη Sony Music και το 100% των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατεθούν στον Καναδικό Ερυθρό Σταυρό.

Αναλυτικά οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο τραγούδι είναι οι:

Bryan Adams, Jann Arden, Michael Bublé, Avril Lavigne, Geddy Lee & Buffy Sainte-Marie) – SingleBad Child, Justin Bieber, Command Sisters, Desiire, Fefe Dobson, Jules Halpern, Scott Helman, Shawn Hook, Ryland James, Dan Kanter, Olivia Lunny, Marie-Mai, Sarah McLachlan, Johnny Orlando, Josh Ramsay, Serena Ryder, Tyler Shaw, The Tenors, TIKA, Walk Off the Earth και Donovan Woods.