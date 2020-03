Justin Bieber: Το music video του «Available» έκανε πρεμιέρα στο Apple Music

Ο Justin Bieber παρουσιάζει το τέταρτο και τελευταίο βίντεο στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Apple Music για την προώθηση του νέου άλμπουμ του «Changes».

Η σειρά «Apple x Bieber» είναι μία ωδή στην πατρίδα του αστέρα της pop, τον Καναδά και στα επιβλητικά φυσικά τοπία του, αλλά και σε άλλες τοποθεσίες με σημασία για τον τραγουδιστή.

«Αυτά τα βίντεο έχουν γυριστεί όλα σε μέρη στη φύση που σημαίνουν κάτι για μένα όλα αυτά τα χρόνια και είμαι ενθουσιασμένος που οι θαυμαστές μου έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία της μουσικής έχοντας στο μυαλό αυτά τα concepts», δήλωσε ο Justin Bieber για την επιστροφή στις ρίζες του.

Τη σκηνοθεσία της συγκεκριμένης σειράς βίντεο έχει επιμεληθεί ο Michael D. Ratner. Ο ιδρυτής της OBB Pictures έχει φροντίσει επίσης την παραγωγή του πρόσφατου ντοκιμαντέρ «Seasons» του 26χρονου τραγουδιστή και τη σκηνοθεσία του music video για το «Intentions».

Τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα του Apple Music τα βίντεο για το ομότιτλο τραγούδι του «Changes», το «E.T.A.» και το «Habitual».

Τη σκυτάλη παίρνει τώρα το «Available».

Το τέταρτο και τελευταίο βίντεο της σειράς και συνδυάζει την αγάπη του Justin Bieber για τη φύση, τη μουσική και την τέχνη. Επίκεντρο είναι ένα πιάνο διακοσμημένο με γκράφιτι.

Ο κύκλος των βίντεο στη φύση έκλεισε, όμως συνεχίζεται το «Changes: The Movement», με τον τραγουδιστή να παρουσιάζει ένα dance video για καθένα από τα 14 τραγούδια του άλμπουμ «Changes».

New nature music video for #Available on @applemusic https://t.co/lKAWvrv5KW pic.twitter.com/DGuhIk90nN

— Justin Bieber (@justinbieber) March 10, 2020