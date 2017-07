Αυτή η εβδομάδα δεν κυλά καθόλου για τον Justin Bieber, ο οποίος βρίσκεται αδιάκοπα στην επικαιρότητα για όλους τους… λάθους λόγους.

Το ερώτημα για το εάν ο Καναδός καλλιτέχνης ακύρωσε όλες τις επερχόμενες συναυλίες του «Purpose World Tour» για να «αφιερώσει ξανά τη ζωή του στον Χριστό» πλανάται ακόμη, εάν και ο ίδιος το διέψευσε.

Οι paparazzi δε σταματούν να ακολουθούν τον Justin Bieber όπου και αν πηγαίνει και αυτή τη φορά τον εντόπισαν στην εκκλησία του «The City» στο Λος Άντζελες, την Τετάρτη (26/07).

Η παρουσία του super star προκάλεσε τέτοια φρενίτιδα που μέσα στο χάος ένας 57χρονος φωτογράφος χτυπήθηκε από το φορτηγό του Justin Bieber καθώς εκείνος έφυγε.

Η αστυνομία λέει ότι ο 23χρονος τραγουδιστής οδηγούσε με «εξαιρετικά αργή ταχύτητα», αλλά ο φωτογράφος νοσηλεύθηκε για «τραυματισμούς που δεν απειλούσαν τη ζωή», περισσότερο για να κατοχυρώσει τις νομικές επιλογές του για τα απροσδόκητα έσοδα που θα μπορούσε να αποκομίσει από το περιστατικό.

Ο Justin Bieber βγήκε αμέσως από το θηριώδες αυτοκίνητό του και ρώτησε το φωτογράφο αν μπορεί να κάνει για τον βοηθήσει. Μετά από λίγο, έφτασαν οι άνδρες της αστυνομίες και ο τραγουδιστής χρειάστηκε να παραμείνει στο σημείο και να δώσει αναφορά για όσα συνέβησαν, προτού του επιτρέψουν να φύγει.

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα από το σκηνικό παρακάτω:

Justin Bieber ran over a paparazzi with his truck and he’s lowkey crackin up sksjsjsjsj pic.twitter.com/pQt3ROWsvF

— ً (@shookgrande) July 27, 2017