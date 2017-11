Οι ψυχοπαθείς ακούνε Justin Bieber και Eminem, υποστηρίζουν τα αποτελέσματα μίας πρόσφατης έρευνας ψυχολογίας.

Ο Justin Bieber είναι δημοφιλής σε μία κατηγορία κοινού που σίγουρα δε φανταζόταν.

Σε μία νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Pascal Wallisch και την απόφοιτη του τμήματος Nicole Leal, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος μουσικής που συσχετίζεται με την ψυχοπάθεια.

Πρόκειται για μία διαταραχή της προσωπικότητας, για την οποία η «The Washington Post» περιγράφει ότι χαρακτηρίζεται από χειραγώγηση και έλλειψη ενσυναίσθησης.

Για τη μελέτη τους, ο Pascale Wallisch και η Nicole Leal έδωσαν ερωτηματολόγια σε 190 φοιτητές ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU), που περιείχαν φράσεις όπως: «Για εμένα σωστό είναι ό,τι μπορώ να αντεπεξέλθω» και «Η αγάπη είναι υπερτιμημένη».

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι φοιτητές άκουσαν μία σειρά από τραγούδια διαφόρων ειδών, από κλασσική μουσική μέχρι σύγχρονες pop επιτυχίες και τους ζητήθηκε να τα αξιολογήσουν σε μία κλίμακα Likert από το ένα (1) έως το επτά (7). Ο Wallisch και η Leal αναζητούσαν συσχετισμούς μεταξύ των προτιμήσεων των τραγουδιών και των αποτελεσμάτων στο τεστ για ψυχοπάθεια, εντοπίζοντας περίπου είκοσι τραγούδια που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή ή μη δημοφιλή στους φοιτητές με διαταραχή.

Σύμφωνα με τις αποδείξεις, τραγούδια όπως το «What Do You Mean?» του Justin Bieber, το «Lose Yourself» του Eminem και το «No Diggity» του Blackstreet έδειξαν την υψηλότερη συσχέτιση. Στο άλλο άκρο του φάσματος ήταν το «Money for Nothing» των Dire Straits, ένα country τραγούδι με τον τίτλο «Wayward Wind» και το «My Sharona» των The Knack.

Επί τους παρόντος, ο Pascale Wallisch και η Nicole Leal δεν έχουν βρει κανένα μοτίβο που να εξηγεί γιατί ορισμένα τραγούδια είναι πιο δημοφιλή μεταξύ των ψυχοπαθών, αλλά οι αποκαλύψεις είναι ενδιαφέρουσες.

Διαβάστε ακόμα:

Ο Justin Bieber κάλυψε όλο τον κορμό του

με τατουάζ και οι fans αντιδρούν