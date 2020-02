Ο Justin Bieber αποκαλύπτει με ευφάνταστο τρόπο το tracklist του άλμπουμ «Changes»

Αυτοί είναι οι τίτλοι των τραγουδιών που θα περιέχει το «Changes».

Στην τελική ευθεία μπαίνει η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «Changes» του Justin Bieber.

Λίγες ημέρες πριν τα πολυαναμενόμενα αποκαλυπτήρια, ο αστέρας της pop προσθέτει το τελευταίο κομμάτι που έλειπε από το παζλ της νέας δισκογραφικής δουλειάς του.

Με τον τίτλο, το εξώφυλλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ να έχουν ήδη ανακοινωθεί, απέμενε μόνο να δοθεί στη δημοσιότητα το tracklist του «Changes».

Ο Justin Bieber συνεργάζεται με το Spotify για να αποκαλύψει με ευφάνταστο τρόπο τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το άλμπουμ «Changes».

Με αφορμή μία από τις τελευταίες τάσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ο αστέρας της pop και η υπηρεσία streaming λάνσαραν στο Instagram ένα νέο φίλτρο επαυξημένης πραγματικότητας με τη μορφή κουίζ.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο φίλτρου έχουν τη δυνατότητα να αντιστοιχήσουν το πρόσωπό τους με ένα από τα 17 τραγούδια του «Changes», των οποίων οι τίτλοι ήταν άγνωστοι.

Οι θαυμαστές του Justin Bieber συγκέντρωσαν όλους τους τίτλους που εμφανίζονται στο φίλτρο και συμπλήρωσαν με τον τρόπο αυτό το tracklist του άλμπουμ «Changes».

Όπως ήδη γνωρίζουμε, ο πέμπτος ολοκληρωμένος δίσκος του δημοφιλούς τραγουδιστή θα περιλαμβάνει τα singles «Yummy» και «Get Me» (feat. Kehlani) που ήδη έχουν κυκλοφορήσει και το πρόσφατο remix του «Yummy» με τη συμμετοχή της Summer Walker.

Στα ακυκλοφόρητα τραγούδια τραγούδια περιλαμβάνονται τίτλοι όπως οι «All Around Me», «Running Over», «Take It Out On Me», «That’s What Love Is» και άλλοι.

Το άλμπουμ «Changes» του Justin Bieber θα κυκλοφορήσει από την Def Jam Recordings / Universal Music την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου.

HE REALLY RELEASED THE CHANGES TRACKLIST WITH AN INSTAGRAM FILTER DJJD JUSTIN BIEBER AND HIS BIG BRAIN pic.twitter.com/RTdXcu4Xy8 — leena (@rickkrauhl) February 4, 2020

Το tracklist του «Changes»

Να σημειωθεί ότι οι τίτλοι των τραγουδιών αναφέρονται με τυχαία σειρά, καθώς δεν έχει επιβεβαιωθεί η σειρά με την οποία θα τοποθετηθούν στο άλμπουμ.

Γνωστές δεν είναι ούτε οι συνεργασίες που ενδέχεται να περιέχει του «Changes», πλην δύο περιπτώσεων.

All Around Me

Second Emotion

Intentions (feat. Quavo)

Confirmation

Forever

ETA

Yummy

Habitual

Running Over

Available

Come Around Me

Take It Out On Me

Get Me (feat. Kehlani)

At Least For Now

That’s What Love Is

Changes