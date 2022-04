Ο Justin Bieber αποδοκιμάστηκε σε συναυλία του στο Μόντρεαλ

Ο Justin Bieber έχει αμέτρητους θαυμαστές, αλλά φαίνεται ότι έχασε μερικούς στο Μόντρεαλ αυτή την εβδομάδα.

Ο Καναδός τραγουδιστής, ο οποίος εμφανίστηκε στην πόλη στις 29 Μαρτίου στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Justice World Tour», αποδοκιμάστηκε από τους θεατές της συναυλίας, όταν έκανε ορισμένα απαξιωτικά σχόλια για την ομάδα χόκεϊ της πόλης, τους Montreal Canadiens.

Ο Justin Bieber – ο οποίος έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη του για τους Toronto Maple Leafs από τη γενέτειρά του, το Οντάριο – προκάλεσε τις αντιδράσεις του κοινού όταν άρχισε να μιλάει για την αγαπημένη του ομάδα κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

«Τι γίνεται με τους Leafs όμως, ε;» είπε ο τραγουδιστής, κάτι που αμέσως έγινε δεκτό με δυνατές αποδοκιμασίες και ύβρεις, ακόμη και με υψωμένα μεσαία δάχτυλα.

Η αναστάτωση δεν πτόησε τον Justin Bieber, ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε στον φίλο του, τον παίκτη των Leafs, τον Auston Matthews, επειδή πρόσφατα πέτυχε ένα γκολ εναντίον των Canadiens.

«Ο Auston Matthews κάνει πραγματικά δουλειά εδώ στο Μόντρεαλ», σχολίασε.

Οι Canadiens δεν διανύουν μια σπουδαία σεζόν, παρά το γεγονός ότι είναι η ομάδα χόκεϊ που έχει κατακτήσει τους περισσότερους τίτλους στο Stanley Cup στην ιστορία. Ωστόσο, κέρδισαν τους Maple Leafs το Σαββατοκύριακο.

«Πώς σας φαίνεται η θέση για τα πλέι οφ φέτος;» συνέχισε ο 28χρονος τραγουδιστής. «Ίσως του χρόνου, ίσως του χρόνου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Montreal Canadiens έφτασαν στα πλέι οφ του Stanley Cup την περασμένη σεζόν, ενώ η τελευταία φορά που οι Toronto Maple Leafs κατάφεραν να φτάσουν τα πλέι οφ ήταν το 1967, η χρονιά που κατέκτησαν για τελευταία φορά το Stanley Cup.

Παρόλα αυτά, η υποστήριξη του Justin Bieber προς τους Toronto Maple Leafs είναι ακλόνητη και πρόσφατα ο τραγουδιστής σχεδίασε μια ξεχωριστή φανέλα χόκεϊ για την ομάδα.

«Η αγάπη μου για τους Maple Leafs ήταν πάντα ένα μεγάλο μέρος του ποιος είμαι, και το πάθος μου για την ομάδα, και το πάθος εκατομμυρίων οπαδών, είναι ραμμένο σε αυτή τη Next Gen μπλούζα», ανέφερε ο pop star σε δήλωσή του που συνόδευσε την κυκλοφορία της φανέλας.

«Είμαι ευγνώμων στους Leafs για την ευκαιρία να συνεργαστούμε ξανά και να δημιουργήσουμε κάτι τόσο αυθεντικό για την ομάδα και τους οπαδούς της», πρόσθεσε.

Δείτε παρακάτω ένα βίντεο με τις αποδοκιμασίες κατά του Justin Bieber:

My video of Justin Bieber getting booed bc of the leafs and the crowd chanting Go Habs Go 🔥 pic.twitter.com/5xbFrVMCmh

— marie💚 (@marie_sunsets) March 30, 2022