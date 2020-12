Το «Just The Two Of Us» υποδέχεται την Ελένη Φουρέιρα σε μια βραδιά Eurovision

Η Ελένη Φουρέιρα θα βάλει «Fuego» στη σκηνή του επερχόμενου «Just The Two Of Us».

Το «Just The Two Of Us» πηγαίνει στην Eurovision και φέρνει στις οθόνες τις καλύτερες στιγμές του αγαπημένου μουσικού θεσμού, που μετράει πάνω από 60 χρόνια ιστορίας.

Αγαπημένα τραγούδια και αξέχαστες στιγμές γέλιου και κεφιού περιμένουν τους τηλεθεατές αυτό το Σάββατο στις 21.00 στο OPEN.

Ποιο θρυλικό τραγούδι της Eurovision θα ερμηνεύσει το κάθε ζευγάρι; Θα καταφέρουν να φέρουν εις πέρας αυτό που θα τους ανατεθεί; Ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν στην επόμενη φάση και ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει;

Η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής θα είναι εκεί για να βάλουν «Douze Points» στο ζευγάρι που θα τους συναρπάσει. Ποια θα είναι η γνώμη του Γιώργου Θεοφάνους;

Φυσικά το αποτέλεσμα θα το κρίνει και το κοινό που είναι ο πέμπτος κριτής του show και αποφασίζει 50-50 μαζί με την κριτική επιτροπή για την τύχη των ζευγαριών. Μέσα από το application του OPEN, αλλά και μέσω τηλεφώνου ή sms, το κοινό δίνει τη θετική του ψήφο στο ζευγάρι που θέλει να παραμείνει και στο επόμενο Live.

Σε μια βραδιά Eurovision, συνώνυμη της χαράς και του κεφιού, ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί στη σκηνή του «Just The 2 Of Us» μια καλλιτέχνιδα – «φωτιά» που σίγουρα ξέρει πως να ξεσηκώνει το κοινό, την αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα.

Η Ελένη Φουρέιρα, η οποία με το «Fuego» κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2018, θα απογειώσει το σαββατόβραδο με την εκρηκτική εμφάνισή της στο stage.

Ο Νίκος Κοκλώνης και η πιο απολαυστική παρέα του J2US έρχονται για να απογειώσουν και αυτό το βράδυ Σαββάτου.