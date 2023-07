Ο Jungkook των BTS τραγουδά το «Let There Be Love» των Oasis

Ο Jungkook συγκίνησε τραγουδώντας το κλασικό τραγούδι των Oasis.

Ο Jungkook των BTS τραγούδησε μία συναισθηματικά φορτισμένη διασκευή του «Let There Be Love» των Oasis στο Live Lounge του BBC Radio One.

Ο 25χρονος τραγουδιστής εμφανίστηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή του BBC στις 20 Ιουλίου και αιφνιδίασε ευχάριστα τους θαυμαστές του επιλέγοντας να τραγουδήσει το κλασικό τραγούδι των Oasis που κυκλοφόρησε το 2005.

Με τη συνοδεία ενός απαλού πιάνου, η γλυκιά φωνή του Jungkook έλαμπε καθώς ερμήνευε το τραγούδι που έγραψε ο Noel Gallagher.

Σε ένα βίντεο από τα παρασκήνια του Live Lounge, ο Jungkook εμφανίζεται να χαμογελά και να ψιθυρίζει «ευχαριστώ», καθώς δεχόταν χειροκροτήματα και επευφημίες μετά το τέλος του τραγουδιού.

Οι οικοδεσπότες του Live Lounge περιέγραψαν ως «απλά όμορφη» την ερμηνεία του Jungkook και διάβασαν μηνύματα από ακροατές που έλεγαν ότι ήταν «εντελώς συγκινημένοι» από τη διασκευή του αστέρα της K-pop.

«Δεν μπορούσα να προβλέψω ότι θα τραγουδούσες ένα κλασικό τραγούδι των Oasis και δεν είχα ιδέα πώς θα ήταν», σημείωσε η οικοδέσποινα της εκπομπής Katie Thistleton. «Ήταν πανέμορφο. Ήταν πραγματικά αρκετά συναισθηματικό».

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Live Lounge, ο Jungkook των BTS τραγούδησε επίσης το νέο single «Seven», με τη συμμετοχή της Latto, το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο Jungkook σχολίασε επίσης το διάλειμμα στο οποίο έχουν προχωρήσουν οι BTS για να υπηρετήσουν τα μέλη τους την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους στη Νότια Κορέα και να κυκλοφορήσουν τη δική τους μουσικής.

«Είναι καλό που όλοι έχουμε χρόνο να αναπτυχθούμε ατομικά μέσα από τα σόλο πρότζεκτ μας τα οποία αντικατοπτρίζουν τις δικές μας προσωπικότητες και τις προτιμήσεις μας», δήλωσε.

«Μετά από αυτή την περίοδο προσωπικής ανάπτυξης, η συνέργειά μας ως ομάδα θα είναι πολύ ισχυρότερη. Ανυπομονώ να εμφανιστώ στη σκηνή μαζί με όλα τα μέλη των BTS», πρόσθεσε.

Ο Jungkook ευχαρίστησε επίσης το ARMY για τη συνεχή υποστήριξή του. «Ξέρω πόση αγάπη και υποστήριξη μου στέλνετε και δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά. Σας αγαπώ όλους», είπε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Jungkook εμφανίζεται στο Live Lounge του BBC Radio One.

Το 2021 συμμετείχε στην εκπομπή ως μέλος των BTS, οι οποίοι τραγούδησαν τις επιτυχίες τους «Dynamite» και «Permission To Dance», καθώς και μία διασκευή του «I’ll Be Missing You» του Puff Daddy και της Faith Evans.