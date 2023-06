Ο Jungkook των BTS θα κυκλοφορήσει σύντομα το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του

Δημοσιεύματα από τη Νότια Κορέα υποστηρίζουν ότι άλμπουμ του Jungkook θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο.

Ο Jungkook των BTS πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα το πολυαναμενόμενο πρώτο του προσωπικό άλμπουμ.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η νοτιοκορεατική ιστοσελίδα Sports Chosun υποστήριξε ότι το πρώτο σόλο άλμπουμ του Jungkook θα κυκλοφορήσει στις 14 Ιουλίου.

Η δισκογραφική εταιρεία των BTS, Big Hit Music απάντησε στη συνέχεια στο δημοσίευμα και σε δήλωσή της προς το Star News, επιβεβαίωσε ότι ο Jungkook πρόκειται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ.

Διαφήμιση

Ωστόσο, σημείωσε ότι τα σχέδια για την κυκλοφορία του άλμπουμ δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

«Θα προβούμε σε ανακοίνωση μόλις επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας του σόλο άλμπουμ του Jungkook», δήλωσε η Big Hit Music, όπως μεταφράστηκε από το Soompi.

Ο Jungkook θα πραγματοποιήσει με το επερχόμενο άλμπουμ του, το οποίου ο τίτλος δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός, το επίσημο ντεμπούτο του ως σόλο καλλιτέχνης.

Παρ’ όλα αυτά, το είδωλο της K-pop έχει κυκλοφορήσει αρκετά σόλο τραγούδια όλα αυτά τα χρόνια, όπως το «Dreamers» για τo soundtrack του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2022, το «My You» για το Festa 2022 και τους ετήσιους εορτασμούς των BTS για την επέτειό τους και το «Stay Alive» για το webtoon «7Fates: CHAKHO» σε συνεργασία με τον

Το «Dreamers», το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2022, έγινε το τραγούδι από Νοτιοκορεάτη σόλο καλλιτέχνη που έφτασε πιο γρήγορα τα 100 εκατομμύρια streams στο Spotify. Ο Jungkook χρειάστηκε μόνο 35 ημέρες για να σημειώσει το ορόσημο.

Τον περασμένο μήνα, οι BTS κυκλοφόρησαν ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο «The Planet» για το soundtrack της νοτιοκορεατικής σειράς κινουμένων σχεδίων «Bastions».

Το «The Planet», στο οποίο συμμετέχουν και τα επτά μέλη του συγκροτήματος, είναι η πρώτη κυκλοφορία των BTS μετά το «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)» τον Ιούνιο του 2022.

Οι BTS πρόκειται να κυκλοφορήσουν ακόμα ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Take Two» στις 9 Ιουνίου στο πλαίσιο των εορτασμών για τα δέκα χρόνια από το ντεμπούτο του δημοφιλούς και άκρως επιτυχημένου συγκροτήματος της K-pop.