Ο Jungkook των BTS συνεργάζεται με τη Latto στο «Seven»

Το πρώτο teaser από το music video για το νέο single του Jungkook.

Ο Jungkook των BTS αποκάλυψε ότι στο νέο τραγούδι του με τίτλο «Seven» ενώνει τις δυνάμεις του με τη σταρ της rap Latto.

Το μέλος των BTS ανακοίνωσε την είδηση δίνοντας στη δημοσιότητα το πρώτο teaser του μουσικού βίντεο για το «Seven», στο οποίο η Latto δεν εμφανίζεται. Παρόλα αυτά, το όνομά της περιλαμβάνεται στον τίτλο του βίντεο.

Το «Seven» αποτελεί την πρώτη συνεργασία μεταξύ του Jungkook και της Latto.

Όταν έγινε γνωστή η είδηση της συνεργασίας, η Latto έγραψε στο Twitter: «Ένα μπράβο στο Army», μαζί με τρία emojis του αριθμού «7», μια αναφορά στον αγαπημένο αριθμό «777» της ράπερ και στον τίτλο του δεύτερου άλμπουμ της.

Η Latto θα δώσει συνέχεια σε μια ακόμα επιτυχημένη χρονιά με τη συνεργασία της με τον Jungkook των BTS.

Το «Put It On Da Floor Again» με τη συμμετοχή της Cardi B έφτασε στο Νο. 13 του Billboard Hot 100 και πρόσφατα η Latto κέρδισε το βραβείο της Καλύτερης Γυναίκας Καλλιτέχνιδας Hip-Hop στα BET Awards 2023.

Με πρωταγωνίστρια τη Han So-hee στον ρόλο της συντρόφου του στην οθόνη, στο teaser του music video για το «Seven» βλέπουμε τον Jung Kook να αναλώνεται σε έναν έντονο διάλογο μαζί της, ενώ βρίσκονται σε ένα ρομαντικό εστιατόριο.

Στη συνέχεια, ένας πολυέλαιος πέφτει από το ταβάνι, αναστατώνοντας τους υπόλοιπους πελάτες, ενώ ο Jungkook και η Han So-hee συνεχίζουν να διαφωνούν.

«Το βάρος του κόσμου στους ώμους σου / Πιάνω τη μέση σου και χαλαρώνω το μυαλό σου», τραγουδάει ο Jungkook με την αισθησιακή φωνή του πάνω από τον ήχο της κιθάρας.

Το «Seven» πρόκειται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 14 Ιουλίου και θα συμπέσει με την εμφάνιση του Jungkook στο Summer Concert Series της τηλεοπτικής εκπομπής «Good Morning America» στη Νέα Υόρκη την ίδια ημέρα.

Η τελευταία σόλο κυκλοφορία του Jungkook ήταν το «Dreamers», ένα τραγούδι για το soundtrack του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2022 που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2022 και μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει σχεδόν 314 εκατομμύρια streams μόνο στο Spotify.