Ο Jungkook των BTS θα εμφανιστεί στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο Κατάρ

Ο Jungkook των BTS θα εμφανιστεί στην τελετή έναρξης του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Κατάρ.

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στην πόλη Αλ Κορ του Κατάρ και θα ακολουθήσει η πρεμιέρα του Μουντιάλ με τον αγώνα μεταξύ της διοργανώτριας χώρας του Κατάρ και του Εκουαδόρ.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, στο οποίο θα αγωνιστούν 32 εθνικές ομάδες, θα ολοκληρωθεί στις 18 Δεκεμβρίου με τον μεγάλο τελικό στην πρωτεύουσα του Κατάρ, της Ντόχα.

Είναι το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που θα διεξαχθεί στον αραβικό κόσμο και λόγω της έντονης καλοκαιρινής ζέστης που επικρατεί στο Κατάρ, είναι επίσης το πρώτο Μουντιάλ που δεν πραγματοποιείται καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά φθινόπωρο.

Ωστόσο, έντονες είναι οι επικρίσεις σχετικά με το θάνατο μεταναστών εργατών κατά τη διάρκεια της κατασκευής των γηπέδων και για τις απόψεις του Κατάρ για την ομοφυλοφιλία, η οποία είναι παράνομη στη χώρα.

Σήμερα το πρωί (12 Νοεμβρίου), από τον επίσημο λογαριασμό των BTS στο Twitter ανακοινώθηκε ότι ο Jungkook θα είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2022 και ότι θα συμμετάσχει επιπλέον και στο επίσημο soundtrack του τουρνουά.

«Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι ο Jung Kook αποτελεί μέρος του soundtrack του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA του 2022 στο Κατάρ και θα εμφανιστεί στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μείνετε συντονισμένοι!»

Δημοσιεύματα στον διεθνή αθλητικό τύπο τις τελευταίες ημέρες μετέφεραν τις φήμες ότι στην τελετή έναρξης του φετινού Μουντιάλ είναι προγραμματισμένο επίσης να εμφανιστούν η Shakira και οι Black Eyed Peas.

Η Shakira διαθέτει μία μακροχρόνια σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA που ξεκινά από τη διοργάνωση του 2006 στη Γερμανία και την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης με το τραγούδι της «Hips Don’t Lie» και το «Bamboo» με τη συνοδεία του Wyclef Jean.

Επιπλέον, η Κολομβιανή τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το «Waka Waka (This Time for Africa)», το επίσημο τραγούδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική και τραγούδησε στην τελετή λήξης της διοργάνωσης. Η Shakira πραγματοποίησε την τελευταία εμφάνισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2014, όπου συμμετείχε στην τελετή λήξης με το τραγούδι «La la la la la la la».

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη επίσημη ανακοίνωση εκτός από αυτή τη συμμετοχής του Jungkook των BTS.

방탄소년단 ‘정국’이 2022 FIFA 카타르 월드컵 공식 사운드트랙과 월드컵 개막식 공연에 참여합니다. 많은 기대 부탁드립니다!

Proud to announce that Jung Kook is part of the FIFA World Cup Qatar 2022 Soundtrack & will perform at the World Cup opening ceremony. Stay tuned!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MwJ2kdNRBp

— BTS_official (@bts_bighit) November 12, 2022