Ο Jungkook των BTS σημείωσε ρεκόρ στα βρετανικά charts με το «Seven»

Δυναμικό ξεκίνημα από το «Seven» του Jungkook.

Είναι μία σπουδαία εβδομάδα για τον Jungkook των BTS, ο οποίος σημείωσε ένα νέο ρεκόρ στα βρετανικά charts με το «Seven» με τη συμμετοχή της Latto.

Το νέο single του Jungkook έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 3 του Ηνωμένου Βασιλείου στις 21 Ιουλίου, πραγματοποιώντας το καλύτερο ντεμπούτο σε chart από Κορεάτη σόλο καλλιτέχνη.

Ο Jungkook ξεπερνά με το ντεμπούτο του «Seven» τις επιδόσεις που είχαν την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας των δικών τους singles ο J-Hope και ο Jimin των BTS, σύμφωνα με την Official Charts Company.

Το ρεκόρ ανήκε προηγουμένως στο Jimin, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με το single «Like Crazy» στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου τον Μάρτιο, με το τραγούδι να ανεβαίνει στο No. 8 και συγχρόνως εξασφάλισε μία εμφάνιση στο Top 40 με το «Set Me Free Pt. 2», το οποίο έφτασε στο No. 30.

Ο J-Hope έγινε το πρώτο μέλος των BTS που κατάφερε να εμφανιστεί στο Top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συνεργασία του με τον J. Cole στο «On The Street», το οποίο ανέβηκε στο No. 37.

Με το ντεμπούτο του «Seven», ο Jungkook ισοφαρίζει την επίδοση των BTS για την καλύτερη θέση που έχουν κατακτήσει στα βρετανικά charts μέχρι σήμερα. Το «Dynamite» (2020), καθώς και το «Butter» και το «My Universe» με τους Coldplay (τα οποία κυκλοφόρησαν το 2021) έφτασαν στο Νο. 3.

Το πιο επιτυχημένο σόλο single στο Ηνωμένο Βασίλειο από Κορεάτη καλλιτέχνη ανήκει στον Psy.

Η viral επιτυχία του «Gangnam Style» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 61 τον Σεπτέμβριο του 2012 και αναρριχήθηκε στο Νο. 1 μέσα σε τέσσερις εβδομάδες. Το «Gangnam Style» παρέμεινε για 55 εβδομάδες στο chart του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ τελευταία φορά εμφανίστηκε στην κατάταξη το 2014.

Το «Seven» του Jungkook έκανε επίσης ντεμπούτο στο Νο. 2 των charts στην Αυστραλία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το «Seven» βρίσκεται πίσω μόνο από το «Sprinter» του Central Cee και του Dave, το οποίο συμπληρώνει επτά συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του chart και από το «Vampire» της Olivia Rodrigo, το οποίο μετά από μία αμφίρροπη μάχη παραμένει στη δεύτερη θέση.