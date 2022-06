Ο Jungkook των BTS μοιράζεται το τρυφερό τραγούδι «My You»

«Αυτό είναι ένα τραγούδι αποκλειστικά για το ARMY», δηλώνει ο Jungkook των BTS.

Ο Jungkook των BTS μοιράστηκε ένα τρυφερό νέο τραγούδι με τίτλο «My You» στο πλαίσιο των καθιερωμένων εορτασμών «Festa» του συγκροτήματος της K-pop.

Κάθε Ιούνιο, οι BTS γιορτάζουν την επέτειό τους από το ντεμπούτο τους στη δισκογραφία κυκλοφορώντας πλήθος νέου υλικού, όπως καινούργια τραγούδια, φωτογραφίες και βίντεο.

Ο Jungkook ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του «My You» δημοσιεύοντας στο Twitter ένα στιγμιότυπο ενός γραπτού μηνύματος. Παρότι κέντρισε την περιέργεια των θαυμαστών του, αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι το στιγμιότυπο προερχόταν από το βίντεο του τραγουδιού.

«Όλα αυτά τα φώτα είναι χρωματισμένα από εσένα / Όλες αυτές οι στιγμές είναι πολύτιμες χάρη σε σένα / Τέσσερις εποχές πέρασαν μαζί σου / Τέσσερις μυρωδιές έμειναν από εσένα», αναφέρει ο Jungkook στο τραγούδι, το οποίο βασίζεται σε μία ακουστική κιθάρα.

Ο Jungkook συνόδευσε την κυκλοφορία του «My You» με ένα προσωπικό σημείωμα στο οποίο εξηγεί ότι έμπνευση για το τραγούδι αποτελέσαν οι θαυμαστές των BTS.

«Όταν σας σκέφτομαι όλους, μερικές φορές τα συναισθήματα που νιώθω είναι τόσο έντονα που συχνά αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν όλα αυτά εξαφανίζονταν ή αν όλα αυτά ήταν ένα όνειρο», έγραψε ο 24χρονος τραγουδιστής.

«Είχα αυτή τη σκέψη. Έτσι έγραψα ένα τραγούδι βασισμένο σε αυτές τις σκέψεις και σκέφτηκα ότι το ύφος του τραγουδιού θα μπορούσε να είναι πολύ καταθλιπτικό, οπότε προσπάθησα να συμπληρώσω τους στίχους με όμορφες λέξεις», εξήγησε.

«Είναι ένα τραγούδι αποκλειστικά για εσάς και ελπίζω αυτό το τραγούδι να κάνει εμένα που το δημιούργησα και όλους εσάς που θα το ακούσετε να γίνετε πιο αισιόδοξοι, να κάνει τον καθένα μας να λάμπει και να γίνει δύναμη», συνέχισε.

«Είμαι πάντα ευγνώμων στο ARMY και ας δημιουργήσουμε πολλές ακόμα καλύτερες αναμνήσεις στο μέλλον! ARMY μου, σας αγαπώ», κατέληξε.

Το «My You» ακολουθεί την κυκλοφορία της επετειακής συλλογής «Proof» των BTS, την Παρασκευή 10 Ιουνίου, η οποία συγκεντρώνει τις καλύτερες στιγμές από τη δισκογραφία του συγκροτήματος και περιλαμβάνει τρία ολοκαίνουργια τραγούδια, όπως το νέο single «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)».