Ο Jungkook των BTS γιόρτασε τα γενέθλιά του συνθέτοντας τραγούδια ζωντανά για το ARMY

Οι περισσότεροι άνθρωποι γιορτάζουν τα γενέθλιά τους με ένα πάρτι, όμως ο Jungkook των BTS ξεκίνησε τους εορτασμούς των γενεθλίων του δημιουργώντας ένα τραγούδι από τα γλυκά μηνύματα με ευχές που του έστειλαν οι θαυμαστές του.

Την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου ο Jungkook έγινε 24 ετών. Μια μέρα πριν τα γενέθλιά του, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Weverse για να δημοσιεύσει μια selfie φωτογραφία του και να ζητήσει από τους θαυμαστές του να του στείλουν μηνύματα γενεθλίων με τη μορφή στίχων.

Το μέλος των BTS πέρασε την παραμονή των γενεθλίων του στην πλατφόρμα ζωντανής ροής Vlive, δημιουργώντας τραγούδια από τα όμορφα μηνύματα που έλαβε, μπροστά σε εκατομμύρια θαυμαστές του.

Σε ένα σημείο, κοντά στο τέλος, τη ζωντανή μετάδοση του Jungkook είχαν παρακολουθήσει ήδη πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο Jungkook άρχισε να δημιουργεί τραγούδια σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας κομμάτια με μουσικό όργανα που είχε ήδη προετοιμάσει, ενώ ανέπτυσσε τις μελωδίες επί τόπου.

«Κάθε ημέρα, μου λείπεις / Κάθε ώρα, σε χρειάζομαι / Κάθε λεπτό, σε νιώθω /Κάθε δευτερόλεπτο, σε θέλω», τραγούδησε στα αγγλικά, μετατρέποντας το μήνυμα μίας θαυμάστριας σε ρεφρέν και έπειτα τοποθέτησε πάνω του αρμονίες, πριν χτίσει τους στίχους. Και ακολούθησαν και άλλα τραγούδια.

